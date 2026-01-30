Goal.com
Quando si gioca Fiorentina-Jagiellonia dei playoff di Conference League: i Viola avranno il ritorno in casa o in trasferta?

Dopo aver conosciuto la propria avversaria nel sorteggio dello scorso 16 gennaio, la Fiorentina ha scoperto anche date e orari del prossimo turno di Conference League, che la vedrà impegnata nei playoff contro i polacchi dello Jagiellonia.

A differenza delle squadre impegnate in Champions League o in Europa League, la Fiorentina conosce da tempo la propria avversaria nei playoff di Conference League.

L’accesso agli ottavi di finale dei Viola passerà infatti dalla doppia sfida contro i polacchi dello Jagiellonia, che hanno chiuso la fase a campionato a pari punti con la formazione di Paolo Vanoli, ma con una peggiore differenza reti.

Per i toscani restava soltanto da conoscere date e orari delle due partite: è ora ufficiale l’intero calendario dei playoff di Conference League.

  • L'ANDATA DEI PLAYOFF

    19/02 18:45 FC Noah (ARM) - AZ Alkmaar (NED)
    19/02 18:45 HŠK Zrinjski Mostar (BIH) - Crystal Palace FC (ENG)
    19/02 18:45 KuPS Kuopio (FIN) - KKS Lech Poznań (POL)
    19/02 18:45 SK Sigma Olomouc (CZE) - FC Lausanne-Sport (SUI)
    19/02 21:00 FC Drita (KOS) - NK Celje (SVN)
    19/02 21:00 Jagiellonia Białystok (POL) - ACF Fiorentina (ITA)
    19/02 21:00 KF Shkëndija (MKD) - Samsunspor FC (TUR)
    19/02 21:00 Omonoia FC (CYP) - HNK Rijeka (CRO)

  • IL RITORNO DEI PLAYOFF

    26/02 18:45 ACF Fiorentina (ITA) - Jagiellonia Białystok (POL)
    26/02 18:45 HNK Rijeka (CRO) - Omonoia FC (CYP)
    26/02 18:45 NK Celje (SVN) - FC Drita (KOS)
    26/02 18:45 Samsunspor FC (TUR) - KF Shkëndija (MKD)
    26/02 21:00 AZ Alkmaar (NED) - FC Noah (ARM)
    26/02 21:00 Crystal Palace FC (ENG) - HŠK Zrinjski Mostar (BIH)
    26/02 21:00 FC Lausanne-Sport (SUI) - SK Sigma Olomouc (CZE)
    26/02 21:00 KKS Lech Poznań (POL) - KuPS Kuopio (FIN)

  • QUANDO GIOCA IN CASA LA FIORENTINA?

    La Fiorentina, grazie a una migliore posizione rispetto allo Jagiellonia e quindi inserita tra le otto teste di serie, disputerà la gara di ritorno in casa.

    I Viola affronteranno dunque la sfida d’andata il 19 febbraio in Polonia, al Białystok City Stadium, mentre il ritorno al Franchi è in programma una settimana più tardi, il 26 febbraio.

