A differenza delle squadre impegnate in Champions League o in Europa League, la Fiorentina conosce da tempo la propria avversaria nei playoff di Conference League.
L’accesso agli ottavi di finale dei Viola passerà infatti dalla doppia sfida contro i polacchi dello Jagiellonia, che hanno chiuso la fase a campionato a pari punti con la formazione di Paolo Vanoli, ma con una peggiore differenza reti.
Per i toscani restava soltanto da conoscere date e orari delle due partite: è ora ufficiale l’intero calendario dei playoff di Conference League.