Pubblicità
Pubblicità
Lookman NdickaGetty Images
Stefano Silvestri

Quando finisce la Coppa d'Africa 2025 e quando tornano in Italia i convocati della Serie A

La Coppa d'Africa prende il via domenica 21 dicembre in Marocco e vedrà la partecipazione di diversi giocatori del campionato italiano: le fasi della competizione e quando finisce.

Pubblicità

Da Lookman a Ndicka, passando per Luvumbo e Dia: sono tanti i giocatori che non possono scendere in campo questo fine settimana e il successivo in Serie A, in quanto impegnati in Coppa d'Africa.

Come sempre accade negli anni in cui si disputa la competizione, il campionato viene così privato di diversi elementi: tutti loro sono già volati in Africa, tutti loro scenderanno in campo con le maglie delle rispettive Nazionali nelle prossime settimane.

La Coppa d'Africa 2025 si gioca in Marocco e prenderà il via domenica 21 dicembre: la gara inaugurale vedrà sfidarsi proprio i padroni di casa e le Comore.

Quando potranno tornare in Italia, invece, i giocatori della Serie A impegnati in Coppa d'Africa? Le date della competizione e delle varie fasi in cui sarà suddivisa.

  • QUANDO FINISCE LA FASE A GIRONI

    La fase a gironi della Coppa d'Africa dura una decina di giorni in tutto: prenderà come detto il via domenica 21 dicembre e si concluderà prima di Capodanno, ovvero mercoledì 31 dicembre, con le ultime partite dei raggruppamenti.

    Alcuni club di Serie A potrebbero dunque riabbracciare i propri giocatori già con l'inizio dell'anno nuovo, nel caso questi facciano parte di nazionali eliminate già nel girone.

    • Pubblicità

  • QUANDO SI GIOCANO OTTAVI, QUARTI E SEMIFINALI

    Gli ottavi di finale della Coppa d'Africa, che vedranno la partecipazione delle migliori due di ogni girone più le quattro migliori terze, si giocano nei primi giorni di gennaio 2026: le prime partite sono in programma sabato 3, le ultime martedì 6.

    I quarti di finale si giocano invece pochi giorni dopo e sono suddivisi in poco più di 24 ore: si comincia venerdì 9 e si finisce sabato 10 gennaio.

    Le semifinali della Coppa d'Africa 2025, al contrario, andranno in scena in un'unica giornata: quella di mercoledì 14 gennaio, decisiva per la qualificazione alla finalissima.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE

    Se un giocatore di Serie A raggiungesse la finale della Coppa d'Africa, tornerebbe dunque in Italia solo dopo la metà di gennaio: l'atto decisivo per l'assegnazione del trofeo è infatti in programma domenica 18 alle ore 20.

    Un giorno prima, ovvero sabato 17 con calcio d'inizio alle 17, si giocherà invece la finale per il terzo e quarto posto della competizione.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • I GIOCATORI DI SERIE A CONVOCATI PER LA COPPA D'AFRICA

    • Akinsanmiro (Pisa, Nigeria) 
    • Banda (Lecce, Zambia) 
    • Bayo (Udinese, Costa d'Avorio) 
    • Belghali (Verona, Algeria) 
    • Coco (Torino, Guinea Equatoriale) 
    • Coulibaly L. (Lecce, Mali)
    • Coulibaly W. (Sassuolo, Mali) 
    • Dele-Bashiru (Lazio, Nigeria)
    • Dia (Lazio, Senegal) 
    • Diao (Como, Senegal, poi out per un infortunio) 
    • El Aynaoui (Roma, Marocco) 
    • Gaspar (Lecce, Angola) 
    • Koussonou (Atalanta, Costa d'Avorio)
    • Liteta (Cagliari, Zambia) 
    • Lookman (Atalanta, Nigeria)
    • Luvumbo (Cagliari, Angola)
    • Masina (Torino, Marocco) 
    • Ndicka (Roma, Costa d'Avorio) 
    • Nzola (Pisa, Angola) 
    • Onana (Genoa, Camerun) 
    • Rui Modesto (Udinese, Angola) 

    La lista dei convocati ufficiali per la Coppa d'Africa 2025.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0