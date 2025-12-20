Quando finisce la Coppa d'Africa 2025 e quando tornano in Italia i convocati della Serie A

Da Lookman a Ndicka, passando per Luvumbo e Dia: sono tanti i giocatori che non possono scendere in campo questo fine settimana e il successivo in Serie A, in quanto impegnati in Coppa d'Africa.

Come sempre accade negli anni in cui si disputa la competizione, il campionato viene così privato di diversi elementi: tutti loro sono già volati in Africa, tutti loro scenderanno in campo con le maglie delle rispettive Nazionali nelle prossime settimane.

La Coppa d'Africa 2025 si gioca in Marocco e prenderà il via domenica 21 dicembre: la gara inaugurale vedrà sfidarsi proprio i padroni di casa e le Comore.

Quando potranno tornare in Italia, invece, i giocatori della Serie A impegnati in Coppa d'Africa? Le date della competizione e delle varie fasi in cui sarà suddivisa.