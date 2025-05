Quando e dove si gioca l'eventuale spareggio Napoli-Inter: la data, l'orario e la sede della partita

La gara che potrebbe mettere in palio lo Scudetto in caso di arrivo a pari punti si giocherà prima della finale di Champions: data e orario.

Non solo le date e gli orari della trentottesima e ultima giornata di Serie A: durante il Consiglio di Lega andato in scena nella mattinata di lunedì 19 maggio si è deciso anche quando andrà in scena l'eventuale spareggio tra Napoli e Inter.

Spareggio che avrà luogo solo e soltanto in un caso: se la formazione di Antonio Conte e quella di Simone Inzaghi chiuderanno con gli stessi punti dopo gli ultimi 90 minuti. E cioè se il Napoli perderà in casa contro il Cagliari e l'Inter pareggerà la propria partita a Como.

Lo spareggio in questione si giocherebbe in gara unica, dunque non suddiviso tra partite di andata e ritorno a Napoli e Milano.