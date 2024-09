Quando chiude il calciomercato in Arabia Saudita: 2 settembre o 6 ottobre? La data di chiusura nel 2024

I club dell'Arabia Saudita hanno ancora tempo per fare mercato: ma quando chiude la loro finestra estiva di trasferimenti?

Dopo la scorpacciata di campioni dell'estate 2023, quella in cui i club locali hanno fatto capire all'Europa tutta la potenza economica del movimento, l'Arabia Saudita ha vissuto mesi più tranquilli dal punto di vista degli investimenti sul mercato.

Decisamente minore il numero di campioni soffiati al calcio europeo, a differenza di 12 mesi fa quando nella Saudi Pro League erano arrivati personaggi del calibro di Karim Benzema, Neymar e N'Golo Kanté. Oltre all'apripista Cristiano Ronaldo, prelevato dall'Al Nassr qualche mese prima.

Ma non è ancora finita. A differenza della finestra estiva italiana, e di quella della maggior parte dei campionati europei, le trattative in entrata per i club sauditi sono ancora aperte.

Ma quando finisce il calciomercato in Arabia? Qual è il giorno di chiusura?