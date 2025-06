Quando e a che ora inizia il Mondiale per Club: si parte con Al Ahly-Inter Miami, poi in campo Bayern e PSG

Al Ahly SC vs Inter Miami CF

Mondiale per Club

Il torneo che si giocherà negli Stati Uniti prende il via con diverse partite interessanti: ad aprire le danze sarà Leo Messi.

L'attesa sta finalmente per concludersi: il primo Mondiale per Club allargato della storia del calcio, escludendo quello sperimentale del 2000, sta per avere inizio sotto l'organizzazione della FIFA.

Negli Stati Uniti si sfideranno 32 tra le migliori formazioni europee e mondiali, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuna: dall'Inter alla Juventus, passando per il Real Madrid, il PSG e il Manchester City.

Il Mondiale per Club durerà un mese circa, dalla metà di giugno alla metà di luglio. E si snoderà attraverso la classica sequenza di fase a gironi, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Quando prenderà il via la competizione statunitense? Si parte questa notte con la partita inaugurale, quindi domenica spazio alle prime big del calcio europeo.