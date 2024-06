Qualità, velocità, ma anche assenze pesanti: come gioca la Turchia di Montella

L’Italia affronterà la Turchia nel primo test match di preparazione a Euro 2024: tanta qualità e talento nel gruppo di Montella.

La marcia di avvicinamento a Euro 2024 è già iniziata, ora non resta che capire quali sono le condizioni generali dell’Italia a dieci giorni dall’inizio della massima competizione continentale.

La Nazionale Azzurra si appresa a tornare in campo per affrontare il primo dei due test match di preparazione e lo farà al Renato Dall’Ara di Bologna contro un avversario che è guidato in panchina da un tecnico che ovviamente conosce alla perfezione il calcio italiano e che si presenterà in Germania con buonissime ambizioni: la Turchia di Vincenzo Montella.

Una squadra reduce da due sconfitte consecutive patite nelle amichevoli giocate a marzo, ma che nel corso del cammino di qualificazione ha fatto vedere cose molto interessanti e che lo scorso novembre è riuscita nell’impresa (sempre in amichevole) di imporsi per 3-2 sul campo della Germania.