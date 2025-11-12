Qualificazioni Mondiali in chiaro: Rai, Cielo e TV8, cosa sarà visibile gratis a novembre

Campionato fermo, è tempo di Qualificazioni Mondiali. Non solo il girone dell'Italia: nei prossimi giorni si concluderanno anche gli altri raggruppamenti che porteranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico oppure agli spareggi.

I diritti delle partite delle Qualificazioni sono esclusiva Sky e NOW per quanto riguarda rispettivamente tv e streaming: alcune delle gare si potranno vedere singolarmente, tutto il resto sarà invece incluso nella classica Diretta Gol con l'altrettanto classico rimbalzo di linea.

Non solo, però: un paio di partite, tra questa e la prossima settimana, saranno visibili anche in chiaro e gratis da chi non possiede un abbonamento a Sky e NOW.

Ecco dunque il quadro delle gare trasmesse in chiaro nei prossimi giorni.