Merino-Yamal-Pedri-Spain-Turkey
Stefano Silvestri

Qualificazioni Mondiali in chiaro: Rai, Cielo e TV8, cosa sarà visibile gratis a novembre

Non solo l'Italia sulla Rai: nei prossimi giorni alcune partite delle Qualificazioni saranno visibili non soltanto tramite abbonamento, ma anche gratuitamente.

Campionato fermo, è tempo di Qualificazioni Mondiali. Non solo il girone dell'Italia: nei prossimi giorni si concluderanno anche gli altri raggruppamenti che porteranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico oppure agli spareggi.

I diritti delle partite delle Qualificazioni sono esclusiva Sky e NOW per quanto riguarda rispettivamente tv e streaming: alcune delle gare si potranno vedere singolarmente, tutto il resto sarà invece incluso nella classica Diretta Gol con l'altrettanto classico rimbalzo di linea.

Non solo, però: un paio di partite, tra questa e la prossima settimana, saranno visibili anche in chiaro e gratis da chi non possiede un abbonamento a Sky e NOW.

Ecco dunque il quadro delle gare trasmesse in chiaro nei prossimi giorni.

  • SVIZZERA E SPAGNA SU CIELO

    • Svizzera-Svezia (sabato 15 novembre ore 20.45) - CIELO
    • Spagna-Turchia (martedì 18 novembre ore 20.45) - CIELO

    Sono due, in particolare, le partite visibili anche altrove oltre a Sky e NOW: quella del gruppo B tra la Svizzera capolista e la Svezia fanalino di coda, in programma sabato 15 novembre alle 20.45, e lo scontro diretto del gruppo E tra Spagna e Turchia, che si giocherà martedì 18 novembre sempre alle 20.45.

    Entrambe le partite saranno visibili in diretta tv e gratuitamente su Cielo, al canale numero 26 del Digitale Terrestre. In streaming, invece, si potranno vedere sempre gratis sul sito ufficiale dell'emittente.

    Non è invece prevista la trasmissione di alcuna partita su TV8.

  • ITALIA SU RAI 1

    • Moldavia-Italia (giovedì 13 novembre ore 20.45) - RAI 1
    • Italia-Norvegia (domenica 16 novembre ore 20.45) - RAI 1

    Le altre partite in chiaro, come sempre accade in questi casi, riguardano l'Italia: la nazionale di Rino Gattuso scenderà in campo giovedì 13 novembre e domenica 16 rispettivamente contro Moldavia e Norvegia, gli avversari contro cui chiuderà il proprio cammino nel girone I.

    Entrambe le partite, come sempre, saranno visibili in diretta tv gratuita su Rai 1 e in diretta streaming sempre gratuita su RaiPlay (app o sito).

  • IL PROGRAMMA DELLE QUALIFICAZIONI SU SKY E NOW

    Questo è invece il programma completo delle Qualificazioni di novembre sui canali Sky:

    GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE

    • 18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 18.00 Norvegia-Estonia - SKY SPORT ARENA e NOW
    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Francia-Ucraina - SKY SPORT ARENA e NOW

    VENERDÌ 14 NOVEMBRE

    • 18.00 Finlandia-Malta - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Lussemburgo-Germania - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    SABATO 15 NOVEMBRE

    • 18.00 Georgia-Spagna (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Svizzera-Svezia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    DOMENICA 16 NOVEMBRE

    • 15.00 Portogallo-Armenia - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 15.00 Ungheria-Irlanda - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 18.00 Albania-Inghilterra - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

    LUNEDÌ 17 NOVEMBRE

    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Germania-Slovacchia - SKY SPORT ARENA e NOW

    MARTEDÌ 18 NOVEMBRE

    • 20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
    • 20.45 Spagna-Turchia - SKY SPORT UNO e NOW