Bagarre per la qualificazione alla prossima Champions League: sei squadre in otto punti, la 29ª giornata di Serie A può risultare decisiva

Tra Juve e Milan solamente otto punti di distacco: la 29esima giornata può significare tanto in tal senso, con diversi scontri diretti.

La lotta per lo scudetto è oggi più entusiasmante che mai, ma anche la corsa alla prossima Champions League si sta rivelando mozzafiato.

A partire dalla Juventus, che dopo la pesante sconfitta contro l'Atalanta deve pensare a difendere il quarto posto, fino ad arrivare al Milan, che - posizionato al nono posto - dista soltanto otto punti nonostante i diversi momenti critici vissuti in questa stagione, con Lazio (con una partita in meno), Bologna, Roma e Fiorentina nel mezzo, tutte squadre con il medesimo obiettivo: centrare la qualificazione alla prossimo grande torneo europeo.

La 29esima giornata di Serie A può essere decisiva in ottica quarto posto: assisteremo infatti a big match come Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio, con giallorossi e rossoneri pronti ad approfittare di questi scontri diretti per accorciare nuovamente le distanze.