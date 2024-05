Quale sarà il futuro di Chiesa? Rinnovo con la Juventus o cessione immediata

Il contratto scade nel 2025, c'è l'ipotesi di un rinnovo ponte ma senza accordo sarà cessione già questa estate.

La stagione di Federico Chiesa si è chiusa con le reti realizzate contro Bologna e Monza. In attesa, ovviamente, di volare in Germania per giocare Euro 2024 con la nostra Nazionale.

Ma i prossimi mesi saranno decisivi anche per capire il futuro di Chiesa alla Juventus.

Secondo alcune voci, non confermate, Chiesa infatti non sarebbe un punto fermo per Thiago Motta.

In realtà il destino del numero 7 sarà deciso soprattutto dalla situazione contrattuale e della volontà del giocatore di restare in bianconero.