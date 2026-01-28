Quale partita dell'ultima giornata di Europa League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis giovedì 29 gennaio

Dopo la Champions League, anche l'Europa League è arrivata alle sue battute finali: anche nella seconda competizione europea per club si gioca l'ultima e decisiva giornata della Fase Campionato.
In campo anche la Roma e il Bologna, che se la vedranno in trasferta rispettivamente contro il Panathinaikos e il Maccabi Tel Aviv: due partite che si giocheranno in contemporanea con tutte le altre del girone, proprio come in Champions.
Come sempre le partite di Europa League verranno trasmesse in diretta su Sky e su NOW, ovvero l'emittente tv e la piattaforma streaming che detengono i diritti della competizione: gare visibili o singolarmente, oppure all'interno della classica Diretta Gol.
Così come accade in Champions League, però, anche chi non possiede un abbonamento avrà la possibilità di seguire una delle partite di Europa League in chiaro e gratis su TV8.