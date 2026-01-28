Quale partita dell'ultima giornata di Europa League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis giovedì 29 gennaio

Giovedì 29 gennaio ore 21.00

La partita in questione è quella che vedrà opposti gli spagnoli del Betis, finalista della scorsa edizione della Conference League, e gli olandesi del Feyenoord: gara che, come detto, sarà visibile non solo su Sky e NOW ma anche su TV8.

Il Betis è attualmente ottavo nella classifica del girone e vuole conquistarsi il pass diretto per gli ottavi di Europa League; è invece ventiseiesimo il Feyenoord, a cui servirà un'impresa per entrare nel lotto delle squadre che disputeranno gli spareggi.

Betis-Feyenoord si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia nella serata di giovedì 29 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21.00.