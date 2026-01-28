Goal.com
Betis FeyenoordGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita dell'ultima giornata di Europa League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro e gratis giovedì 29 gennaio

Dopo la Champions League, anche l'Europa League scende in campo per l'ultimo turno della Fase Campionato: cosa trasmette TV8 e dove vedere le partite finali di Roma e Bologna.

Dopo la Champions League, anche l'Europa League è arrivata alle sue battute finali: anche nella seconda competizione europea per club si gioca l'ultima e decisiva giornata della Fase Campionato.

In campo anche la Roma e il Bologna, che se la vedranno in trasferta rispettivamente contro il Panathinaikos e il Maccabi Tel Aviv: due partite che si giocheranno in contemporanea con tutte le altre del girone, proprio come in Champions.

Come sempre le partite di Europa League verranno trasmesse in diretta su Sky e su NOW, ovvero l'emittente tv e la piattaforma streaming che detengono i diritti della competizione: gare visibili o singolarmente, oppure all'interno della classica Diretta Gol.

Così come accade in Champions League, però, anche chi non possiede un abbonamento avrà la possibilità di seguire una delle partite di Europa League in chiaro e gratis su TV8.

  • BETIS-FEYENOORD SU TV8

    • Giovedì 29 gennaio ore 21.00

    La partita in questione è quella che vedrà opposti gli spagnoli del Betis, finalista della scorsa edizione della Conference League, e gli olandesi del Feyenoord: gara che, come detto, sarà visibile non solo su Sky e NOW ma anche su TV8.

    Il Betis è attualmente ottavo nella classifica del girone e vuole conquistarsi il pass diretto per gli ottavi di Europa League; è invece ventiseiesimo il Feyenoord, a cui servirà un'impresa per entrare nel lotto delle squadre che disputeranno gli spareggi.

    Betis-Feyenoord si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia nella serata di giovedì 29 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 21.00.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente completamente gratuita, come detto: a differenza di Sky e NOW, chiunque può accedere alla sua programmazione senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

    Per vedere Betis-Feyenoord in diretta tv su TV8 si dovrà dunque selezionare il canale numero 8 del Digitale Terrestre; per quanto riguarda la diretta streaming, invece, bisogna accedere al sito ufficiale dell'emittente tramite qualsiasi dispositivo mobile.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI ROMA E BOLOGNA

    Questi sono i canali Sky e NOW delle partite di Roma e Bologna contro Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv:

    • 21.00 Panathinaikos-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

  • LE PARTITE DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO IN TV E STREAMING

    Questa è invece la programmazione tv/streaming completa di giovedì 29 gennaio per quanto riguarda l'Europa League:

    • 21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Panathinaikos-Roma - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Aston Villa-Salisburgo - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Nottingham Forest-Ferencvaros - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Lille-Friburgo - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Betis-Feyenoord - TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
