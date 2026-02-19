Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis

La due giorni di Champions League se n'è andata in archivio. E ora se ne riparlerà la prossima settimana. Spazio allora all'Europa League e alla Conference League, le due competizioni del giovedì, con in campo Bologna e Fiorentina.

Impegni esterni per le due rappresentanti italiane impegnate negli spareggi (la Roma si è qualificata direttamente agli ottavi di Europa League e non gioca): il Bologna va a far visita ai norvegesi del Brann, la Fiorentina ai polacchi dello Jagiellonia.

Entrambe le partite saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW. Broadcaster che, alle 18.45 e poi alle 21, trasmetteranno diverse gare di Europa League più una di Conference fuori dalla classica Diretta Gol: quella della Fiorentina, appunto.

Una partita di oggi, giovedì 19 febbraio, sarà però visibile come ogni settimana europea anche in chiaro e gratis: a metterla a disposizione del pubblico sarà TV8.