Celtic Stuttgart(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera: Europa League anche in chiaro, la gara scelta per essere trasmessa gratis

In campo il Bologna contro il Brann in Europa League e la Fiorentina contro lo Jagiellonia in Conference League: ma le partite delle due italiane non saranno visibili senza abbonamento.

La due giorni di Champions League se n'è andata in archivio. E ora se ne riparlerà la prossima settimana. Spazio allora all'Europa League e alla Conference League, le due competizioni del giovedì, con in campo Bologna e Fiorentina.

Impegni esterni per le due rappresentanti italiane impegnate negli spareggi (la Roma si è qualificata direttamente agli ottavi di Europa League e non gioca): il Bologna va a far visita ai norvegesi del Brann, la Fiorentina ai polacchi dello Jagiellonia.

Entrambe le partite saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su NOW. Broadcaster che, alle 18.45 e poi alle 21, trasmetteranno diverse gare di Europa League più una di Conference fuori dalla classica Diretta Gol: quella della Fiorentina, appunto.

Una partita di oggi, giovedì 19 febbraio, sarà però visibile come ogni settimana europea anche in chiaro e gratis: a metterla a disposizione del pubblico sarà TV8.

  • CELTIC-STOCCARDA SU TV8

    • Giovedì 19 febbraio, ore 21

    La partita scelta per essere trasmessa anche in chiaro su TV8, dunque non solo su Sky e NOW, è quella del Celtic Park tra gli scozzesi del Celtic e i tedeschi dello Stoccarda, valida per l'andata degli spareggi di Europa League.

    Lo Stoccarda ha chiuso davanti al Celtic nella classifica della Fase Campionato di Europa League: i tedeschi sono arrivati all'undicesimo posto, contro la ventunesima posizione degli scozzesi.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    Per vedere TV8, come detto, non è necessario sottoscrivere alcun abbonamento: si potrà così assistere a Celtic-Stoccarda in diretta tv semplicemente accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, è invece sufficiente collegarsi con il sito di TV8 tramite qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet), sempre gratuitamente.

    Celtic-Stoccarda sarà visibile anche su Sky tramite abbonamento, ai canali Sky Sport Max e Sky Sport 253.

  • DOVE VEDERE BOLOGNA E FIORENTINA OGGI

    Per quanto riguarda le partite di Bologna e Fiorentina, come già accennato saranno visibili unicamente tramite abbonamento su Sky e NOW. Per quanto riguarda i canali Sky, sia Brann-Bologna che Jagiellonia-Fiorentina saranno trasmesse su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

  • LE PARTITE DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

    • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Brann-Bologna (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Fenerbahçe-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 PAOK-Celta (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 18.45 Dinamo Zagabria-Genk (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Jagiellonia-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Celtic-Stoccarda (Europa League) - TV8, SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Lille-Stella Rossa (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Ludogorests-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
    • 21.00 Manchester United-Atletico Madrid (Champions League femminile) - DISNEY+
    • 23.30 Independiente Rivadavia-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
