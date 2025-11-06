Pubblicità
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 oggi: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

In campo il Bologna e la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League: ma quale partita sarà visibile anche su TV8 oltre a Sky?

Archiviata la due giorni di Champions League, spazio alle partite dell'Europa League e della Conference League: tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi scendono in campo la Roma, il Bologna e la Fiorentina.

Ad aprire la giornata sarà la Fiorentina, impegnata in Conference League in casa del Mainz con calcio d'inizio alle 18.45; alle 21 toccherà invece alla Roma e al Bologna, di scena rispettivamente contro Rangers e Brann.

Gran parte delle partite dell'Europa League verrà trasmessa da Sky, emittente che detiene i diritti della competizione. Quelle di Conference League, Fiorentina esclusa, saranno invece visibili all'interno di una Diretta Gol.

Come accade ogni settimana, inoltre, una gara del giovedì sarà fruibile in chiaro e gratis su TV8, visibile dunque anche da chi non possiede un abbonamento a Sky: ecco quale.

  • BETIS-LIONE SU TV8

    La partita in questione non riguarda le italiane: su TV8, con calcio d'inizio alle ore 21, andrà infatti in scena la sfida tra gli spagnoli del Betis e i francesi del Lione, che si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia.

    Il Betis dell'Ingegner Pellegrini, finalista della scorsa edizione della Conference League, ha raccolto 5 punti fino a questo momento grazie a una vittoria e due pareggi; è invece a punteggio pieno con 9 punti conquistati su 9 il Lione di Paulo Fonseca, che sarà regolarmente in panchina in quanto la squalifica fino a fine mese non vale in Europa.

    Betis-Lione sarà visibile anche su Sky, al canale numero 254, e in streaming su SkyGo (per gli abbonati al satellite) e su NOW, sempre tramite abbonamento.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente gratuita e, come detto, si potrà vedere in chiaro e senza bisogno di alcun tipo di abbonamento: Betis-Lione, di conseguenza, sarà trasmessa anche gratuitamente sia in tv che in streaming.

    Nel primo caso basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre, nel secondo accedere al sito ufficiale di TV8 tramite qualsiasi dispositivo mobile (un pc, un tablet, un cellulare).

  • IL TELECRONISTA DI BETIS-LIONE

    La telecronaca della gara tra il Betis e il Lione è stata affidata ad Antonio Nucera. Al suo fianco non ci sarà alcuna seconda voce.

  • IL PROGRAMMA TV E STREAMING DELLA SERATA

    Questo è il programma, tra Sky, NOW e TV8, della serata di Europa League e Conference League, comprese le partite di Roma, Bologna e Fiorentina:

    • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Mainz-Fiorentina (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 18.45 Sturm Graz-Nottingham Forest (Europa League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Nizza-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 18.45 Utrecht-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Rangers-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Betis-Lione (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Aston Villa-Maccabi Tel Aviv (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Stoccarda-Feyenoord (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
