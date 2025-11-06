Quale partita su TV8 oggi: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

La partita in questione non riguarda le italiane: su TV8, con calcio d'inizio alle ore 21, andrà infatti in scena la sfida tra gli spagnoli del Betis e i francesi del Lione, che si giocherà al Benito Villamarin di Siviglia.

Il Betis dell'Ingegner Pellegrini, finalista della scorsa edizione della Conference League, ha raccolto 5 punti fino a questo momento grazie a una vittoria e due pareggi; è invece a punteggio pieno con 9 punti conquistati su 9 il Lione di Paulo Fonseca, che sarà regolarmente in panchina in quanto la squalifica fino a fine mese non vale in Europa.

Betis-Lione sarà visibile anche su Sky, al canale numero 254, e in streaming su SkyGo (per gli abbonati al satellite) e su NOW, sempre tramite abbonamento.