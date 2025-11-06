Quale partita su TV8 oggi: Europa League anche in chiaro, scelta la gara visibile gratis stasera

Archiviata la due giorni di Champions League, spazio alle partite dell'Europa League e della Conference League: tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi scendono in campo la Roma, il Bologna e la Fiorentina.
Ad aprire la giornata sarà la Fiorentina, impegnata in Conference League in casa del Mainz con calcio d'inizio alle 18.45; alle 21 toccherà invece alla Roma e al Bologna, di scena rispettivamente contro Rangers e Brann.
Gran parte delle partite dell'Europa League verrà trasmessa da Sky, emittente che detiene i diritti della competizione. Quelle di Conference League, Fiorentina esclusa, saranno invece visibili all'interno di una Diretta Gol.
Come accade ogni settimana, inoltre, una gara del giovedì sarà fruibile in chiaro e gratis su TV8, visibile dunque anche da chi non possiede un abbonamento a Sky: ecco quale.