Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: playoff di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 24 e 25 febbraio

Chi supererà lo scoglio degli spareggi di Champions League approdando agli ottavi di finale, e chi invece verrà eliminato abbandonando anzitempo la competizione? La risposta arriverà tra stasera e domani, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.

In campo tra le altre anche le tre formazioni italiane impegnate in Champions: l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. Tutte hanno perso all'andata, rispettivamente contro Bodo/Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund, e tutte hanno l'obbligo di costruire un'impresa per qualificarsi agli ottavi.

Tutte le partite di ritorno dei playoff di Champions League saranno visibili tramite abbonamento su Sky e NOW, tranne una: Juventus-Galatasaray sarà infatti un'esclusiva targata Amazon Prime Video.

Una partita sarà però trasmessa gratis e in chiaro su TV8, ma non solo: un'altra sarà invece visibile su Cielo, ma in differita.