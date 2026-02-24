Goal.com
real madrid benficaGetty Images
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 e Cielo stasera e domani: playoff di Champions League anche gratis, cosa sarà visibile in chiaro il 24 e 25 febbraio

Le gare di ritorno degli spareggi di Champions League saranno visibili su Sky, NOW e Amazon Prime Video, ma non solo: cosa sarà trasmesso senza bisogno di un abbonamento.

Chi supererà lo scoglio degli spareggi di Champions League approdando agli ottavi di finale, e chi invece verrà eliminato abbandonando anzitempo la competizione? La risposta arriverà tra stasera e domani, martedì 24 e mercoledì 25 febbraio.

In campo tra le altre anche le tre formazioni italiane impegnate in Champions: l'Inter, la Juventus e l'Atalanta. Tutte hanno perso all'andata, rispettivamente contro Bodo/Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund, e tutte hanno l'obbligo di costruire un'impresa per qualificarsi agli ottavi.

Tutte le partite di ritorno dei playoff di Champions League saranno visibili tramite abbonamento su Sky e NOW, tranne una: Juventus-Galatasaray sarà infatti un'esclusiva targata Amazon Prime Video.

Una partita sarà però trasmessa gratis e in chiaro su TV8, ma non solo: un'altra sarà invece visibile su Cielo, ma in differita.

  • QUALE PARTITA DI CHAMPIONS SU TV8

    • Real Madrid-Benfica - mercoledì 25 febbraio ore 21

    La gara di ritorno tra il Real Madrid e il Benfica, di nuovo di fronte dopo il caotico 1-0 spagnolo dell'andata, è stata scelta per essere trasmessa non soltanto su Sky e NOW, ma anche in diretta gratuita e in chiaro su TV8.

    Per assistere al match tra Real Madrid e Benfica in diretta tv basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre. In streaming, invece, la partita sarà visibile collegandosi al sito dell'emittente tramite un qualsiasi dispositivo mobile.

    Il telecronista di Real Madrid-Benfica, match che su Sky sarà fruibile ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, sarà Massimo Marianella; al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Riccardo Montolivo.

  • QUALE PARTITA DI CHAMPIONS SU CIELO

    • Atletico Madrid-Bruges - martedì 24 febbraio ore 21.30 (differita)

    Una partita sarà visibile anche su Cielo, sempre gratis: si tratta di Atletico Madrid-Bruges, gara che si gioca poco meno di una settimana dopo il pirotecnico 3-3 scaturito nell'andata disputata su suolo belga.

    La differenza con Real Madrid-Benfica è che il match del Civitas Metropolitano non sarà visibile in diretta, bensì in differita: prenderà il via alle 18.45, ma verrà trasmesso su Cielo in prima serata, a partire dalle 21.30. Per vederlo ci si dovrà sintonizzare sul canale numero 26 del Digitale Terrestre oppure collegarsi al sito dell'emittente.

    Atletico Madrid-Bruges sarà invece visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253, e in diretta streaming su NOW, oltre all'app SkyGo riservata ai clienti dell'emittente satellitare.

  • LE PARTITE DI MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

    • 18.45 Atletico Madrid-Bruges - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Inter-Bodo/Glimt - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Bayer Leverkusen-Olympiacos - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Newcastle-Qarabag - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.30 Atletico Madrid-Bruges - CIELO (differita)

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO

    • 18.45 Atalanta-Borussia Dortmund - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Juventus-Galatasaray - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Real Madrid-Benfica - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW 
    • 21.00 PSG-Monaco - SKY SPORT (canale 254) e NOW
