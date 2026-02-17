Quale partita dei playoff d'andata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 febbraio

Adesso si fa davvero sul serio: archiviata la Fase Campionato, la Champions League entra nella fase a eliminazione diretta con l'andata degli spareggi, ovvero il turno intermedio che coinvolge le formazioni arrivate dal nono al ventiquattresimo posto.
La Juventus va in casa del Galatasaray, mentre l'Atalanta scende in campo a Dortmund in casa del Borussia e l'Inter se la vedrà col Bodo/Glimt: tre delle otto partite in programma tra il 17 e il 18 febbraio, dunque, vedranno coinvolte formazioni italiane.
Tutte le partite saranno trasmesse in tv e streaming, naturalmente. La suddivisione è la solita, quella della Fase Campionato: Sky ha l'esclusiva tv e NOW l'esclusiva streaming tranne per una partita, in questo caso Bodo/Glimt-Inter, che verrà trasmessa su Amazon Prime Video.
Come già accaduto nel girone, però, per gli appassionati di Champions League privi di un abbonamento c'è una buona notizia: una partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8.