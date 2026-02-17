Goal.com
Club Brugge Atletico Madrid(C)Getty Images
Stefano Silvestri

Quale partita dei playoff d'andata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 febbraio

Non solo Sky, NOW e Amazon Prime Video: una partita dell'andata degli spareggi di Champions League verrà trasmessa anche gratuitamente senza bisogno di alcun abbonamento.

Adesso si fa davvero sul serio: archiviata la Fase Campionato, la Champions League entra nella fase a eliminazione diretta con l'andata degli spareggi, ovvero il turno intermedio che coinvolge le formazioni arrivate dal nono al ventiquattresimo posto.

La Juventus va in casa del Galatasaray, mentre l'Atalanta scende in campo a Dortmund in casa del Borussia e l'Inter se la vedrà col Bodo/Glimt: tre delle otto partite in programma tra il 17 e il 18 febbraio, dunque, vedranno coinvolte formazioni italiane.

Tutte le partite saranno trasmesse in tv e streaming, naturalmente. La suddivisione è la solita, quella della Fase Campionato: Sky ha l'esclusiva tv e NOW l'esclusiva streaming tranne per una partita, in questo caso Bodo/Glimt-Inter, che verrà trasmessa su Amazon Prime Video.

Come già accaduto nel girone, però, per gli appassionati di Champions League privi di un abbonamento c'è una buona notizia: una partita sarà visibile anche gratis e in chiaro su TV8.

  • BRUGES-ATLETICO MADRID

    • Mercoledì 18 febbraio ore 21

    La partita in questione è quella tra Bruges e Atletico Madrid. Gara che sarà visibile regolarmente sia su Sky che su NOW, entrambi i casi tramite abbonamento, ma anche gratuitamente e senza costi su TV8.

    Bruges-Atletico si gioca mercoledì 18 febbraio a Bruges, in Belgio, con calcio d'inizio alle 21. E mette di fronte due formazioni che hanno chiuso fuori dai primi otto posti, quelli che conducevano direttamente agli ottavi di finale.

    Il Bruges ha infatti chiuso al ventesimo posto della classifica, l'Atletico Madrid invece al quattordicesimo. Per questo motivo la squadra di Simeone è testa di serie e giocherà la gara di ritorno in casa.

  • COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

    TV8 è un'emittente gratuita visibile in diretta tv, come detto gratuitamente e senza bisogno di alcun abbonamento, accedendo al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming, anche in questo caso gratuita, basterà collegarsi al sito di TV8.

    Bruges-Atletico Madrid sarà comunque visibile anche su Sky, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, oltre a NOW e a SkyGo, applicazione quest'ultima riservata ai clienti dell'emittente satellitare.

  • LE PARTITE DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO

    Questo è l'elenco delle partite dell'andata degli spareggi di Champions League in programma martedì 17 febbraio, con la rispettiva programmazione televisiva:

    • 18.45 Galatasaray-Juventus - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Borussia Dortmund-Atalanta - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Benfica-Real Madrid - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 21.00 Monaco-PSG - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

  • LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO

    • 18.45 Qarabag-Newcastle - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Bodo/Glimt-Inter - AMAZON PRIME VIDEO
    • 21.00 Bruges-Atletico Madrid - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen - SKY SPORT (canale 253) e NOW
