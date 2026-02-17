Quale partita dei playoff d'andata di Champions League su TV8: cosa sarà visibile in chiaro il 17 e 18 febbraio

Mercoledì 18 febbraio ore 21

La partita in questione è quella tra Bruges e Atletico Madrid. Gara che sarà visibile regolarmente sia su Sky che su NOW, entrambi i casi tramite abbonamento, ma anche gratuitamente e senza costi su TV8.

Bruges-Atletico si gioca mercoledì 18 febbraio a Bruges, in Belgio, con calcio d'inizio alle 21. E mette di fronte due formazioni che hanno chiuso fuori dai primi otto posti, quelli che conducevano direttamente agli ottavi di finale.

Il Bruges ha infatti chiuso al ventesimo posto della classifica, l'Atletico Madrid invece al quattordicesimo. Per questo motivo la squadra di Simeone è testa di serie e giocherà la gara di ritorno in casa.