Quale partita di Europa League in chiaro su TV8 stasera: cosa sarà visibile gratis e dove vedere Bologna e Fiorentina

La Champions League ha scollinato il turno dei playoff, Europa League e Conference League ancora no: questa sera si giocano le gare di ritorno degli spareggi di entrambe le competizioni, con conseguente qualificazione di otto squadre a testa agli ottavi di finale.
In campo anche il Bologna e il Brann: la squadra di Italiano dovrà difendere in casa il prezioso 1-0 ottenuto all'andata in Norvegia, apparentemente una formalità il ritorno per la formazione di Vanoli, che una settimana fa si è imposta per 3-0 in Polonia.
Sia l'Europa League che la Conference League sono un'esclusiva targata Sky e NOW. Alcune partite saranno dunque visibili sia in tv che in streaming, in entrambi i casi tramite abbonamento, e tutte verranno raccontate attraverso la classica Diretta Gol comprendente i momenti salienti.
Così come accaduto anche questa settimana per la Champions League, una partita di questa sera sarà però visibile anche gratis su TV8 da chi non possiede un abbonamento.