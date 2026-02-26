Goal.com
Quale partita di Europa League in chiaro su TV8 stasera: cosa sarà visibile gratis e dove vedere Bologna e Fiorentina

L'Europa League e la Conference League sono un'esclusiva targata Sky e NOW. Una partita del ritorno dei playoff verrà però trasmessa anche in chiaro e senza abbonamento su TV8.

La Champions League ha scollinato il turno dei playoff, Europa League e Conference League ancora no: questa sera si giocano le gare di ritorno degli spareggi di entrambe le competizioni, con conseguente qualificazione di otto squadre a testa agli ottavi di finale.

In campo anche il Bologna e il Brann: la squadra di Italiano dovrà difendere in casa il prezioso 1-0 ottenuto all'andata in Norvegia, apparentemente una formalità il ritorno per la formazione di Vanoli, che una settimana fa si è imposta per 3-0 in Polonia.

Sia l'Europa League che la Conference League sono un'esclusiva targata Sky e NOW. Alcune partite saranno dunque visibili sia in tv che in streaming, in entrambi i casi tramite abbonamento, e tutte verranno raccontate attraverso la classica Diretta Gol comprendente i momenti salienti.

Così come accaduto anche questa settimana per la Champions League, una partita di questa sera sarà però visibile anche gratis su TV8 da chi non possiede un abbonamento.

  • QUALE PARTITA DI STASERA SU TV8

    • Nottingham Forest-Fenerbahçe - ore 21.00

    La partita in questione è quella che vedrà sfidarsi al City Ground il Nottingham Forest e il Fenerbahçe. Gara che all'andata ha visto gli inglesi imporsi in maniera netta (3-0) in trasferta, e che dunque a prima vista sembrerebbe senza storia.

    La gara sarà trasmessa non solo su TV8, in maniera gratuita anche su Sky e NOW per chi possiede un abbonamento: nel primo caso i canali di riferimento saranno Sky Sport Arena e Sky Sport 254.

  • COME VEDERE NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE SU TV8

    Nottingham Forest-Fenerbahçe sarà visibile in chiaro e gratis su TV8 in due modi: sia in diretta tv che in diretta streaming. 

    Nel primo baso basterà accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre, nel secondo ci si dovrà invece collegare con il sito di TV8 tramite pc, cellulare o tablet.

  • DOVE VEDERE LE PARTITE DI BOLOGNA E FIORENTINA

    Bologna-Brann e Fiorentina-Jagiellonia, match di ritorno rispettivamente dei playoff di Europa League e Conference League, non saranno invece visibili in chiaro: solo per chi è in possesso di un abbonamento a Sky e NOW.

    I canali Sky del Bologna sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, quelli della Fiorentina sono invece Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.

  • IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

    Questo è il programma completo delle partite di questa sera, in programma sia alle 18.45 che alle 21, con la suddivisione tra TV8, Sky e NOW.

    • 18.45 Diretta Gol Europa e Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 18.45 Fiorentina-Jagiellonia (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW
    • 18.45 Ferencvaros-Ludogorets (Europa League) - SKY SPORT MIX e NOW 
    • 18.45 Stoccarda-Celtic (Europa League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
    • 18.45 Stella Rossa-Lille (Europa League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
    • 18.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos (Europa League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
    • 21.00 Diretta Gol Europa e Conference League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
    • 21.00 Bologna-Brann (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
    • 21.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe (Europa League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
    • 21.00 Celta-PAOK (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
    • 21.00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
