Quale partita di Europa League in chiaro su TV8 stasera: cosa sarà visibile gratis e dove vedere Bologna e Fiorentina

Bologna-Brann e Fiorentina-Jagiellonia, match di ritorno rispettivamente dei playoff di Europa League e Conference League, non saranno invece visibili in chiaro: solo per chi è in possesso di un abbonamento a Sky e NOW.

I canali Sky del Bologna sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, quelli della Fiorentina sono invece Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 253.