Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Quale partita delle Qualificazioni Mondiali gratis e in chiaro stasera? Canale tv e diretta streaming

Il programma tv delle partite di stasera valevoli per l'ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali: canale, diretta in chiaro e copertura streaming.

Atto conclusivo, aspettando naturalmente i Playoff, delle Qualificazioni Mondiali.

Se l'Italia dovrà dare la caccia alla Coppa del Mondo del 2026 attraverso gli spareggi, c'è chi nella tranche di match di oggi e domani che chiuderà l'ultima giornata dei gironi punta a staccare il pass direttamente.

Quale partita delle Qualificazioni Mondiali di stasera verrà trasmessa in chiaro? Vediamo il programma completo comprensivo di canale tv e copertura streaming.

  • QUALIFICAZIONI MONDIALI: QUALE PARTITA IN CHIARO STASERA?

    Scorrendo la programmazione televisiva di stasera, nessuna partita valida per l'ultima giornata delle Qualificazioni Mondiali andrà in onda in chiaro.

  • DOVE VEDERE LE QUALIFICAZIONI MONDIALI IN TV STASERA

    Tutti i match di stasera, che insieme a quelli di domani metteranno il punto al calendario dei gironi delle Qualificazioni Mondiali, saranno visibili in esclusiva su Sky all'interno di Diretta Gol (canale numero 202).

  • QUALIFICAZIONI MONDIALI: LA PARTITA DI STASERA IN DIRETTA SU SKY

    L'unica partita delle Qualificazioni Mondiali prevista stasera, che godrà di una diretta tv integrale, è Germania-Slovacchia: la sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport Arena (canale 204).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • QUALIFICAZIONI MONDIALI IN DIRETTA STREAMING STASERA

    Diretta Gol Qualificazioni Mondiali e Germania-Slovacchia saranno disponibili anche in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

  • QUALIFICAZIONI MONDIALI: LE PARTITE DI OGGI

    • Germania-Slovacchia (ore 20:45)
    • Irlanda del Nord-Lussemburgo (ore 20:45)
    • Malta-Polonia (ore 20:45)
    • Montenegro-Croazia (ore 20:45)
    • Olanda-Lituania (ore 20:45)
    • Repubblica Ceca-Gibilterra (ore 20:45)