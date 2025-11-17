Quale partita delle Qualificazioni Mondiali gratis e in chiaro stasera? Canale tv e diretta streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Atto conclusivo, aspettando naturalmente i Playoff, delle Qualificazioni Mondiali.
Se l'Italia dovrà dare la caccia alla Coppa del Mondo del 2026 attraverso gli spareggi, c'è chi nella tranche di match di oggi e domani che chiuderà l'ultima giornata dei gironi punta a staccare il pass direttamente.
Quale partita delle Qualificazioni Mondiali di stasera verrà trasmessa in chiaro? Vediamo il programma completo comprensivo di canale tv e copertura streaming.