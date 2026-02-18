Goal.com
Qarabag-Newcastle, Gordon si prende Baku: quattro goal in un tempo, due anni fa chiuse a zero

Entusiasmante prova di Gordon in Qarabag-Newcastle, contro un club di casa assolutamente irriconoscibile e colpito da ben cinque reti nel primo tempo.

Doveva essere una partita equilibrata, ma alla fine è stata a senso unico. Qarabag-Newcastle si è chiusa sullo 0-5 dopo il primo tempo, con i padroni di casa azeri completamente irriconoscibili dopo l'ottimo girone unico di Champions League. La squadra di Tonali si assicura un piede e mezzo negli ottavi europei, mentre Duran e compagni si chiederanno a lungo cosa sia successo in questa nefasta prima frazione.

Thiaw, Trippier, Burn, Tonali e tutto il Newcastle hanno passeggiato sul Qarabag, ma a fare realmente la voce grossa è stato un Anthony Gordon che dimostra ulteriormente come questa sia la stagione della consacrazione, tanto da essere il vice-capocannoniere della Champions League dietro al Solo Mbappé.

Quaterna nel giro di quaranta minuti per il 24enne Gordon, che nella sua prima esperienza di Champions andata in scena due anni fa non riuscì mai a trovare la rete. Ora, con Qarabag-Newcastle a spingerlo ulteriormente in alto, è a dieci goal in nove partite. Una media incredibile ottenuta segnando in quasi tutte le gare di questa prima parte europea, in cui i bianconeri hanno lottato fino all'ultimo minuto del girone per una qualificazione diretta agli ottavi.

  • DOPPIO RECORD

    Oltre al fantastico dato delle dieci reti in nove partite, Gordon è riuscito a strappare anche un doppio record segnando le tre reti iniziali del primo tempo.

    Prima di tutto ha staccato nettamente il miglior marcatore del Newcastle in una singola annata europea, ottenuta dalla leggenda numero uno del club, Alan Shearer (sei reti nel 2022/2023.

    Inoltre, Gordon è diventato anche il giocatore di un club inglese ad aver segnato una tripletta nel minor tempo possibile, avendo siglato le reti contro il Qarabag al minuto 3, al 32' (rigore) e quindi al 34'. Il record assoluto in questo senso sarà difficile da superare, considerando come Salah riuscì a siglare tre goal in sette minuti (contro i Rangers, nel 2022).

    Sul finire del primo tempo è arrivato anche il quarto goal (minuti di recupero, con un altro penalty), che straordinariamente non lo rende un recordman assoluto: Lewandowski ci riuscì in 14 minuti.

  • IL MIGLIOR GORDON

    Gordon è in quell'età in cui generalmente gli attaccanti riescono ad esplodere definitivamente: eccoci qua. L'inglese ha giù superato il suo record di reti in una singola annata, essendo a 14 realizzazioni in 36 match totali nelle varie competizioni.

    La particolarità è che Gordon ha segnato dieci reti in Champions League, ma appena tre in Premier. In stagione ha militato soprattutto da ala sinistra, ma non sono mancate le gare come quella contro il Qarabag, in cui è stato scelto come punta: una grande scelta, considerando le quattro reti che hanno annientato il Qarabag già nel primo tempo.

    Duttile, in continua crescita e ora cannoniere assoluto di Champions, Gordon è nell'anno della consacrazione: a giugno volerà in America per i Mondiali con la maglia dell'Inghilterra.

  • NEWCASTLE PER LE ITALIANE?

    Il Newcastle di Gordon, qualora come sembra passerà il turno andando agli ottavi di Champions, non affronterà eventualmente un'italiana.

    Atalanta, Inter e Juventus, infatti, non sono dalle parti del tabellone in cui sono state inserite Newcastle e Qarabag: la vincente giocherà contro una tra Chelsea e Barcellona, con il derby inglese possibile nel prossimo turno di Champions League.

    Con un Gordon europeo a questi livelli, nè Chelsea nè Barcellona vorranno certo affrontare il Newcatle.

  • 100 MILIONI DALLO UNITED

    Pochi giorni prima della quaterna contro il Qarabag erano cominciate le voci a proposito di una possibile offerta da urlo del Manchester United: i Red Devils, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per arrivare a Gordon nella prossima sessione di calciomercato.

    In corsa per Gordon ci sarebbe anche il Liverpool: il 24enne sarà uno dei protagonisti della prossima estate, non solo per le quattro reti contro il Qarabag.

    L'esplosione definitiva attirerà tutte le più grandi squadre d'Europa.

