Qarabag-Newcastle, Gordon si prende Baku: quattro goal in un tempo, due anni fa chiuse a zero

Doveva essere una partita equilibrata, ma alla fine è stata a senso unico. Qarabag-Newcastle si è chiusa sullo 0-5 dopo il primo tempo, con i padroni di casa azeri completamente irriconoscibili dopo l'ottimo girone unico di Champions League. La squadra di Tonali si assicura un piede e mezzo negli ottavi europei, mentre Duran e compagni si chiederanno a lungo cosa sia successo in questa nefasta prima frazione.

Thiaw, Trippier, Burn, Tonali e tutto il Newcastle hanno passeggiato sul Qarabag, ma a fare realmente la voce grossa è stato un Anthony Gordon che dimostra ulteriormente come questa sia la stagione della consacrazione, tanto da essere il vice-capocannoniere della Champions League dietro al Solo Mbappé.

Quaterna nel giro di quaranta minuti per il 24enne Gordon, che nella sua prima esperienza di Champions andata in scena due anni fa non riuscì mai a trovare la rete. Ora, con Qarabag-Newcastle a spingerlo ulteriormente in alto, è a dieci goal in nove partite. Una media incredibile ottenuta segnando in quasi tutte le gare di questa prima parte europea, in cui i bianconeri hanno lottato fino all'ultimo minuto del girone per una qualificazione diretta agli ottavi.