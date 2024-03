Il Bayer Leverkusen ha pareggiato in Azerbaigian la sua prima partita europea: un risultato che aiuta l'Italia e le possibili cinque squadre in Champions

2-2 a sorpresa a casa Qarabag in rimonta, il Bayer Leverkusen aveva solamente vinto fin qui: la Serie A sorride.

Per qualcuno il risicato pari del Bayer Leverkusen in rimonta a Qarabag, il primo in assoluto nel l'Europa League 2023/2024, è già sinonimo di Neverkusen, neologismo nato per descrivere la difficoltà del club tedesco di farsi trovare pronto al momento di vincere trofei.

Per altri, invece, un mezzo passo falso che sarebbe prima o poi dovuto arrivare in un'annata senza sconfitte. Del resto il Bayer, seppur segnando il 2-2 al 92', ha evitato la prima caduta stagionale.

L'articolo prosegue qui sotto

Di certo il 2-2 del Bayer in Azerbaigian, nella capitale Baku, è una notizia. Nonostante il Qarabag sia divenuta negli anni una delle formazioni più esperte d'Europa, continuamente nelle varie competizioni europee, la forza messa in mostra dal Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sembrava poter avere la meglio, anche facilmente, al Tofiq Bahramov Stadium.