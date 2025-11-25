Il Napoli scende in campo questa sera in occasione di una sfida che, a conti fatti, diventa determinante per il percorso in Europa della squadra di Antonio Conte.
Allo Stadio 'Maradona', infatti, gli Azzurri sfidano il Qarabag nella quinta giornata della fase campionato della Champions 2025/26. Impegno tutt'altro che agevole, visto che gli azeri sono una delle rivelazioni di questa edizione della massima rassegna continentale.
Di seguito ecco come sta andando il Qarabag in Champions e come si presenta al faccia a faccia contro il Napoli.