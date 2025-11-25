Pubblicità
FBL-EUR-C1-QARABAG-CHELSEAAFP
Michael Di Chiaro

Qarabag a Napoli per continuare a sognare: al 'Maradona' arriva la rivelazione della Champions che ha già battuto il Benfica e fermato il Chelsea

A 'Maradona' arriva una delle sorprese della Champions: ha superato tre turni preliminari e ora punta dichiaratamente ad un posto nei playoff.

Il Napoli scende in campo questa sera in occasione di una sfida che, a conti fatti, diventa determinante per il percorso in Europa della squadra di Antonio Conte.

Allo Stadio 'Maradona', infatti, gli Azzurri sfidano il Qarabag nella quinta giornata della fase campionato della Champions 2025/26. Impegno tutt'altro che agevole, visto che gli azeri sono una delle rivelazioni di questa edizione della massima rassegna continentale.

Di seguito ecco come sta andando il Qarabag in Champions e come si presenta al faccia a faccia contro il Napoli.

  • RIVELAZIONE DELLA CHAMPIONS

    Allo Stadio 'Maradona' arriva un Qarabag tutt'altro che destinato a inscenare il ruolo della vittima sacrificale. Anzi. La formazione guidata da Qurbanov si presenta nel capoluogo campano in piena corsa per un posto ai playoff.

    Il Qarabag, infatti, ha conquistato sin qui 7 punti nelle prime quattro uscite. In altre parole, gli azeri si presentano allo scontro diretto con tre lunghezze di margine proprio sul Napoli.

  • HA FERMATO CHELSEA E BENFICA

    Il Qarabag, oltre ad essere una delle sorprese in positivo di questa stagione, ha già saputo fermare alcune big del calcio europeo: su tutte Chelsea e Benfica. La prima grande impresa del Qarabag, infatti, risale al debutto stagionale in Champions: sotto 2-0 al 'Da Luz', la formazione azera ha inscenato una rimonta clamorosa imponendosi con il risultato di 3-2 in Portogallo.

    Una vera e propria impresa a cui ha fatto seguito quella casalinga contro il Chelsea: contro i Blues, campioni del Mondo in carica, il Qarabag ha strappato un 2-2 di grandissimo spessore davanti al proprio pubblico. Nelle altre due sfide, invece, il Qarabg ha battuto 2-0 il Copenaghen e incassato sin qui l'unica sconfitta sul campo dell'Athletic Bilbao.

  • IL PERCORSO DEL QARABAG IN CHAMPIONS

    Il percorso del Qarabag in Champions League, tra l'altro, è iniziato da molto lontano. Precisamente dai turni preliminari: gli azeri, infatti, ne hanno superati addirittura tre prima di approdare alla League Phase.

    Il Qarabag, a conti fatti, è impegnato in Champions da luglio: nell'ordine, la squadra di Gurbanov ha eliminato gli irlandesi dello Shelbourne (0-3 e 1-0), gli albanesi dello Skendija (0-1 e 5-1) e infine gli ungheresi del Ferencvaros con una vittoria per 3-1 a Budapest e una sconfitta indolore in casa per 3-2.

  • IL CALENDARIO DEL QARABAG

    • Benfica-Qarabag 2-3
    • Qarabag-Copenaghen 2-0
    • Athletic Bilbao-Qarabag 3-1
    • Qarabag-Chelsea 2-2
    • Napoli-Qarabag (25 novembre)
    • Qarabag-Ajax (10 dicembre)
    • Qarabag-Eintrach (21 gennaio)
    • Liverpool-Qarabag (28 gennaio)
