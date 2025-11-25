Il Qarabag, oltre ad essere una delle sorprese in positivo di questa stagione, ha già saputo fermare alcune big del calcio europeo: su tutte Chelsea e Benfica. La prima grande impresa del Qarabag, infatti, risale al debutto stagionale in Champions: sotto 2-0 al 'Da Luz', la formazione azera ha inscenato una rimonta clamorosa imponendosi con il risultato di 3-2 in Portogallo.

Una vera e propria impresa a cui ha fatto seguito quella casalinga contro il Chelsea: contro i Blues, campioni del Mondo in carica, il Qarabag ha strappato un 2-2 di grandissimo spessore davanti al proprio pubblico. Nelle altre due sfide, invece, il Qarabg ha battuto 2-0 il Copenaghen e incassato sin qui l'unica sconfitta sul campo dell'Athletic Bilbao.