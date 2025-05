Pullman scoperto per la festa Scudetto del Napoli? Data, orario e percorso

Napoli e Comune studiano l'eventuale sfilata in caso di Scudetto con due bus scoperti in città: quando e l'itinerario previsto.

L'attesa cresce, la città ribolle.

Napoli ed il Napoli flirtano col quarto Scudetto della loro storia e sperano di poter fare festa, ma come ormai è arcinoto tutto passerà per l'ultimo impegno di campionato contro il Cagliari.

Società e Comune, ad ogni modo, studiano eventuali celebrazioni ad hoc per un titolo tutto da conquistare ma nel contempo (sulla carta) dietro l'angolo: come? Organizzando una sfilata con due pullman scoperti per le strade della città.

Quando? Dove? A che ora? Vediamo info ed eventuale itinerario, da rendere ufficiale qualora gli azzurri tagliassero il traguardo davanti all'Inter.