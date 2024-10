Pulisic trequartista, la svolta di Fonseca: come può cambiare il Milan, sale Chukwueze, rischia Loftus-Cheek

Il tecnico portoghese ha ammesso di preferire l’americano in posizione centrale piuttosto che da esterno: spazio a Chukwueze, rischia Loftus-Cheek.

È sempre più il Milan di Christian Pulisic: la centralità dell’americano nel progetto tattico di Paulo Fonseca è assoluta e non a caso il tecnico sta studiando nuove soluzioni per valorizzare ulteriormente quello che ad oggi è indubbiamente il giocatore più continuo e decisivo tra i rossoneri.

In attesa di recuperare, soprattutto mentalmente, il miglior Leao, Fonseca ha sottolineato nel post-partita della sfida contro il Club Brugge come la mossa che ha permesso al Milan di cambiare marcia in una serata che rischiava di vedere il Diavolo impantarsi sia stata proprio legata alla posizione di Pulisic, spostato sulla trequarti dopo l’ingresso in campo di Chukwueze.