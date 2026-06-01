È bastato risentire l’aria di casa e rivestire la maglia della nazionale per ritrovarsi. Christian Pulisic è tornato al goal con gli Stati Uniti, cosa che non faceva con il Milan dal dicembre del 2025. Il finale di stagione in rossonero gli ha lasciato l’amaro in bocca sia dal punto di vista personale che collettivo, vista la mancata qualificazione alla Champions League, e ora l’ex Chelsea si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Ecco le sue parole dopo il goal contro il Senegal a Charlotte.
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Pulisic torna al goal dopo cinque mesi e attacca: "Ho sempre giocato bene, ora state zitti"
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"Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei goal. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne", ha detto nel dopogara.
Nella presentazione dell’amichevole, invece, si era espresso così: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi", come ricorda La Gazzetta dello Sport.
Di lui e del suo goal – segnato dopo essere stato schierato da ala sinistra – ha parlato anche il ct Pochettino che ha detto: "Sono contento per lui perché dopo un lungo periodo o alcuni mesi senza goal è tornato a segnare, il che è importante per un giocatore che si sta preparando per il Mondiale".
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