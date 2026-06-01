Pulisic torna al goal dopo cinque mesi e attacca: "Ho sempre giocato bene, ora state zitti"

È bastato risentire l’aria di casa e rivestire la maglia della nazionale per ritrovarsi. Christian Pulisic è tornato al goal con gli Stati Uniti, cosa che non faceva con il Milan dal dicembre del 2025. Il finale di stagione in rossonero gli ha lasciato l’amaro in bocca sia dal punto di vista personale che collettivo, vista la mancata qualificazione alla Champions League, e ora l’ex Chelsea si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Ecco le sue parole dopo il goal contro il Senegal a Charlotte.