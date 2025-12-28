Christian Pulisic e Sydney Sweeney stanno insieme? La smentita sui social e l'esultanza per la fidanzata Alexa in Milan-Verona

Divenuta celeberrima per alcuni ruoli televisivi e cinematografici come 'Euphoria' e 'Tutti tranne te', nel 2025 Sydney Sweeney ha raggiunto ulteriore notorietà per la controversa campagna pubblicitaria dell'American Eagle, in cui lo slogan 'Sydney Sweeney has great jeans' giocava sulla somiglianza tra la parola jeans e 'genes', ovvero geni, con attacchi sui social su una presunta superiorità genetica per le sue caratteristiche, ovvero una ragazza bionda e dagli occhi azzurri.

Negli ultimi mesi Sydney Sweeney ha una relazione con l'imprenditore dell'industria musicale Scooter Braun, fondatore della società SB Projects che ha nel suo roster, tra gli altri, anche Kanye West, PSY e Martin Garrix.