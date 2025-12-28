Christian Pulisic e Sydney Sweeney stanno insieme? La smentita sui social e l'esultanza per la fidanzata Alexa in Milan-Verona

Christian Pulisic ha smentito via Instagram le voci su un presunto rapporto sentimentale con Sydney Sweeney, connazionale tra le attrici statunitensi più note degli ultimi anni.
Negli ultimi giorni, infatti, sul web si sono moltiplicate le pagine e i portali che riportano le indiscrezioni su una love story tra l'attaccante del Milan e l'attrice che dal primo gennaio sarà al cinema con 'Una di famiglia' di Paul Feig.
"Smettetela di inventare storie sulla mia vita privata" ha scritto l'attaccante americano sul suo profilo Instagram. "È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone".