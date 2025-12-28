Pubblicità
Pubblicità
Pulisic Sydney SweeneyGetty Images
Francesco Schirru

Christian Pulisic e Sydney Sweeney stanno insieme? La smentita sui social e l'esultanza per la fidanzata Alexa in Milan-Verona

Flirt tra l'attaccante del Milan e l'attrice connazionale? Pulisic ha utilizzato i social per parlare della questione, chiacchieratissima nelle ultime ore.

Pubblicità

Christian Pulisic ha smentito via Instagram le voci su un presunto rapporto sentimentale con Sydney Sweeney, connazionale tra le attrici statunitensi più note degli ultimi anni.

Negli ultimi giorni, infatti, sul web si sono moltiplicate le pagine e i portali che riportano le indiscrezioni su una love story tra l'attaccante del Milan e l'attrice che dal primo gennaio sarà al cinema con 'Una di famiglia' di Paul Feig.

"Smettetela di inventare storie sulla mia vita privata" ha scritto l'attaccante americano sul suo profilo Instagram. "È necessario ritenere le fonti responsabili, perché queste cose possono influire sulla vita delle persone".

  • L'ESULTANZA PER LA FIDANZATA

    Autore del vantaggio nel match contro il Verona, alla fine terminato 3-0 in virtù della doppietta di Nkunku, Pulisic ha esultato mimano una lettera A con le dita, ovvero l'iniziale della fidanzata Alexa Melton.

    Golfista professionista dal 2023, Alexa Melton ha anche un canale Youtube in cui propone alcuni video inerenti proprio al suo sport. 

    Tra questi anche uno in cui è presente una sfida con lo stesso Pulisic.

    • Pubblicità

  • IL GOSSIP SU SYDNEY SWEENEY

    Divenuta celeberrima per alcuni ruoli televisivi e cinematografici come 'Euphoria' e 'Tutti tranne te', nel 2025 Sydney Sweeney ha raggiunto ulteriore notorietà per la controversa campagna pubblicitaria dell'American Eagle, in cui lo slogan 'Sydney Sweeney has great jeans' giocava sulla somiglianza tra la parola jeans e 'genes', ovvero geni, con attacchi sui social su una presunta superiorità genetica per le sue caratteristiche, ovvero una ragazza bionda e dagli occhi azzurri.

    Negli ultimi mesi Sydney Sweeney ha una relazione con l'imprenditore dell'industria musicale Scooter Braun, fondatore della società SB Projects che ha nel suo roster, tra gli altri, anche Kanye West, PSY e Martin Garrix.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0