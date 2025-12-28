Pulisic faro offensivo del Milan: contro il Verona guiderà un attacco ridotto ai minimi termini

A prendere le redini dell'attacco toccherà così di nuovo a Pulisic, miglior marcatore stagionale del Milan con nove reti all'attivo: al secondo posto, a quota sei, c'è il 'gemello' Leao, pesantemente frenato dai problemi fisici.

Lo statunitense ha risposto presente anche nei cosiddetti big match, assurgendo al ruolo di leader tecnico e carismatico: contro Napoli e Inter era stato decisivo per la conquista dei tre punti, al netto dello scivolone dal dischetto che ha impedito di portare a casa i tre punti in casa della Juventus.

Un incidente di percorso che comunque non inficia la qualità del rendimento offerto da un giocatore ormai entrato a pieno titolo nel cuore della tifoseria.