Pulisic faro offensivo del Milan: contro il Verona guiderà un attacco ridotto ai minimi termini

Messa da parte l'eliminazione in semifinale di Supercoppa, per il Milan è tempo di tornare a dedicarsi in tutto e per tutto all'unica questione che l'accompagnerà da qui alla fine della stagione: il campionato.
Rossoneri di scena contro il Verona a San Siro all'ora di pranzo: per Allegri scelte praticamente obbligate in attacco, dove sarà ancora una volta Christian Pulisic il punto di riferimento per pregresso e importanza conquistata all'interno dello spogliatoio.
Un'ulteriore investitura resasi necessaria per far fronte alle defezioni che stanno interessando il reparto avanzato rossonero: su tutte quella di Leao, costretto nuovamente ad assistere alla gara dei compagni dalla tribuna.