Probabili formazioni Milan-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Gabbia, Fofana, Modric, Pulisic, Leao, Giovane e Orban

Milan e Verona avversarie nella 17ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Un successo per ripartire e lasciarsi alle spalle gli ultimi passi falsi tra campionato e Supercoppa Italiana. Il Milan di Max Allegri torna in campo contro il Verona e lo fa nel match delle 12.30 di domenica che apre la 17 ª giornata di Serie A.

I rossoneri (secondi con 32 punti )hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato disputato, mentre il Verona – terzultimo in classifica – ha battuto Atalanta e Fiorentina nelle ultime due gare di Serie A.

Chi gioca titolare in Milan-Verona? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    In casa Milan il dubbio principale è legato al recupero di Gabbia, ancora non al meglio dopo il problema al ginocchio: la sensazione è che anche contro il Verona a giocare titolare sarà De Winter con ai lati Tomori e Pavlovic. A centrocampo torna Fofana dal primo minuto dopo l’infortunio, così come Modric in panchina in Supercoppa. Altra importante novità in attacco, con Leao recuperato e pronto a partite titolare al fianco di Pulisic.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

  • PROBABILE FORMAZIONE VERONA

    Zanetti va verso la conferma in difesa di Bella-Kotchap dal primo minuto, ma dovrà rinunciare agli squalificati Belghali e Frese: sugli esterni agiranno Cham a destra e Valentini a sinistra. In attacco è in dubbio Giovane dopo il problema alla caviglia: se non dovesse farcela spazio a Mosquera al fianco di Orban.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Cham, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. All. Zanetti

  • INDISPONIBILI MILAN

    • Gimenez - Operato alla caviglia - Rientro fine febbraio 

  • INDISPONIBILI VERONA

    • Belghali - Squalificato
    • Bradaric - Lesione miofasciale al bicipite femorale - Rientro fine gennaio
    • Frese - Squalificato
    • Suslov -Rottura del crociato - Rientro febbraio 2026
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
