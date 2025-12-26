Probabili formazioni Milan-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Gabbia, Fofana, Modric, Pulisic, Leao, Giovane e Orban

Un successo per ripartire e lasciarsi alle spalle gli ultimi passi falsi tra campionato e Supercoppa Italiana. Il Milan di Max Allegri torna in campo contro il Verona e lo fa nel match delle 12.30 di domenica che apre la 17 ª giornata di Serie A.

I rossoneri (secondi con 32 punti )hanno pareggiato 2-2 contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato disputato, mentre il Verona – terzultimo in classifica – ha battuto Atalanta e Fiorentina nelle ultime due gare di Serie A.

Chi gioca titolare in Milan-Verona? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.