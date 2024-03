Pulisic è il cardine del Milan: fiducia e un ruolo da imprescindibile, sta per superare se stesso

A segno anche contro l'Empoli, Christian Pulisic è già a quota 10 in stagione, a -1 dal proprio primato personale. Pioli: "È troppo importante".

Diciamocelo: non è stato il goal più bello della carriera di Christian Pulisic. Anzi, se Luperto non ci avesse messo la gambina, con ogni probabilità il suo sinistro sarebbe stato parato da Caprile.

Però è stato un goal da tre punti, alla fine. Prima annullato per un presunto fuorigioco di Okafor, l'autore dell'assist, e poi convalidato in quanto, in realtà, lo svizzero era partito in posizione regolare sul tocco filtrante di Bennacer.

Un guizzo fondamentale per il Milan, che ha battuto l'Empoli portando avanti la propria corsa verso il secondo posto. E un guizzo importante per Pulisic, sempre più a caccia del proprio record realizzativo.