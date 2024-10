Pugno di Douglas Luiz a Patric? Fabiani furioso: "Class action per abolire il VAR"

Juventus vs Lazio

Proteste del d.s. della Lazio dopo il k.o. contro la Juventus: "A cosa serve il VAR? Douglas Luiz doveva essere espulso".

Terza sconfitta stagionale per la Lazio, battuta di misura dalla Juventus grazie alla sfortunata autorete di Gila sul finire del secondo tempo.

Un risultato maturato anche a causa del cartellino rosso mostrato a Romagnoli nella prima frazione: richiamato dal VAR, Sacchi ha punito il DOGSO ai danni di Kalulu che stava per involarsi verso la porta di Provedel.

VAR che in seguito non è intervenuto su un presunto pugno di Douglas Luiz a Patric poco prima dell'autogoal: un episodio commentato in maniera molto dura dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ai microfoni di 'Sky Sport'.