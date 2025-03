PSV-Ajax è il trionfo di Farioli: 0-2 con goal di Klaassen e titolo di Eredivisie a un passo

PSV Eindhoven vs Ajax

L'Ajax vince il De Topper grazie alle reti dell'ex interista Klaassen e di Traoré e vola a +9 sui rivali a 9 turni dalla fine. Mezz'ora per Rugani.

L'Eredivisie, con ogni probabilità, si è decisa oggi. Ovvero la giornata del De Topper, la classicissima tra PSV e Ajax, ovvero le due grandi rivali del calcio olandese e le due che, non a caso, stanno guidando la classifica del campionato.

È finita 2-0 a favore dell'Ajax, che in pratica ha messo una pietra sulla lotta per il primo posto. Troppa, con ogni probabilità, è ora la distanza tra le due contendenti per pensare a un incredibile ribaltone finale.

È il trionfo dell'Ajax, è il trionfo di Francesco Farioli: l'allenatore italiano è ormai a un passo dal suo primo titolo da allenatore proprio alla prima stagione alla guida dell'Ajax.