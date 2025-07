Il PSG sprofonda in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, resta ancora la squadra più forte al mondo?

Dopo una cavalcata incredibile, il PSG crolla e non completa la stagione perfetta: solo un passo falso o è stata sopravvalutato?

Se la finale di Champions League era stata sorprendente soprattutto per il risultato storico di 5-0 a favore del PSG contro l'Inter, quella del Mondiale per Club è stata inaspettata non solamente per il 3-0 del Chelsea ma perché in generale in pochi potevano immaginare anche solo una sconfitta di misura dei francesi, arrivati a disputare il match da grandi favoriti.

E invece la squadra di Luis Enrique è crollata nell'ultimo atto della sua stagione, che rimane comunque meravigliosa, ma non perfetta, come invece lo sarebbe stata in caso di successo al Mondiale per Club.

Il Chelsea è riuscito a disinnescare le armi del PSG, facendo ciò che non erano stati in grado di fare praticamente tutte le sue avversarie negli ultimi mesi, comprese grandi squadre come Inter, Liverpool e Real Madrid.

La domanda allora dopo il tracollo è se i Campioni di Francia e d'Europa possono considerarsi ancora la squadra più forte al mondo.