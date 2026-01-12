PSG-Paris FC 0-1: colpo di scena in Coppa di Francia, il Derby parigino elimina i Campioni in carica

Non è certo un miracolo sportivo, considerando la ricchissima proprietaria alle spalle del Paris FC, ma la vittoria nel Derby contro il PSG è comunque un colpo di scena. I Campioni in carica del torneo, reduci da un 2024/2025 esaltante, sono stati eliminati dai concittadini neopromossi in Ligue 1 lo scorso anno ed ora riusciti ad avere il primo grande risultato contro i propri vicini.

Erano anni che il Paris FC, ovvero dall'arrivo della holding Agache Sport che fa riferimento alla famiglia di Bernard Arnault, settimo uomo più ricco del pianeta, aspettava il momento per far capire la sua potenzialità: battere il PSG dominatore di Francia e di Parigi, eliminandolo alla Coppa nazionale, rappresenta una vera e propria svolta nelle ambizioni sportive di un team che nel corso del tempo conta di superare la società di Al-Khelaifi per trofei e prestigio.

Il PSG aveva vinto le ultime due edizioni della Coppa di Francia e in generale quasi tutte le edizioni dal 2015 ad oggi: quando, nel 2019, nel 2022 e nel 2023 hanno avuto la meglio Rennes, Nantes e Tolosa, era al massimo arrivata fino alla finalissima o agli ottavi. Stavolta è caduta nei sedicesimi.