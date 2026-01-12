Pubblicità
Francesco Schirru

PSG-Paris FC 0-1: colpo di scena in Coppa di Francia, il Derby parigino elimina i Campioni in carica

Ikonè, ex Fiorentina e Como, ha segnato la rete decisiva che permette al Paris FC di passare il turno ai danni dei concittadini del PSG: un risultato storico.

Non è certo un miracolo sportivo, considerando la ricchissima proprietaria alle spalle del Paris FC, ma la vittoria nel Derby contro il PSG è comunque un colpo di scena. I Campioni in carica del torneo, reduci da un 2024/2025 esaltante, sono stati eliminati dai concittadini neopromossi in Ligue 1 lo scorso anno ed ora riusciti ad avere il primo grande risultato contro i propri vicini.

Erano anni che il Paris FC, ovvero dall'arrivo della holding Agache Sport che fa riferimento alla famiglia di Bernard Arnault, settimo uomo più ricco del pianeta, aspettava il momento per far capire la sua potenzialità: battere il PSG dominatore di Francia e di Parigi, eliminandolo alla Coppa nazionale, rappresenta una vera e propria svolta nelle ambizioni sportive di un team che nel corso del tempo conta di superare la società di Al-Khelaifi per trofei e prestigio.

Il PSG aveva vinto le ultime due edizioni della Coppa di Francia e in generale quasi tutte le edizioni dal 2015 ad oggi: quando, nel 2019, nel 2022 e nel 2023 hanno avuto la meglio Rennes, Nantes e Tolosa, era al massimo arrivata fino alla finalissima o agli ottavi. Stavolta è caduta nei sedicesimi.

  • IKONE' SUPERSTAR DI COPPA

    Jonathan Ikoné, ex Como e Fiorentina, ha deciso la partita contro il PSG. Arrivato a Parigi nel settembre 2025, ha fatto i conti con un infortunio e diverse panchine, tanto che in campionato ha fin qui giocato appena nove partite e un totale di 294 minuti.

    Il discorso cambia però completamente per quanto riguarda la Coppa di Francia: in due partite con il Paris FC ha prima eliminato l'Us Raon con una tripletta (3-0), dunque ha deciso la sfida contro i cugini del PSG.

    Con l'1-0 del derby cittadino, Ikonè entra di diritto nella storia del Paris FC.

  • CHI GIOCA NEL PARIS FC?

    Detto di Ikonè, sotto contratto con il Paris FC c'è anche un altro ex Serie A come Maxime Lopez. Non solo, vista la presenza dell'attaccante delle Under azzurre, Koleosho.

    Con la promozione in Ligue 1 la proprietà degli Arnault ha cominciato a spendere, tanto che nella sessione estiva di calciomercato è arrivato il difensore centrale Otavio per 10 milioni, l'esterno sinistro Sangui per 9 e la punta Geubbels per la stessa cifra.

    La potenzialità economica del Paris FC è tra le più importanti al mondo e il calciomercato estivo da 60 milioni ne è la prima dimostrazione.

  • IL PARIS FC IN LIGUE 1

    L'aver eliminato il PSG al Parco dei Principi vale già una stagione, ma la squadra guidata da mister Stephan Gilli conta di migliorare il proprio rendimento in campionato per evitare di tornare in Ligue 2.

    Dopo i primi 17 turni, infatti, il PSG si trova al 15esimo posto, a +2 sul penultimo posto che causerebbe la retrocessione. Dopo un discreto primo periodo nella massima serie, Ikonè e compagni sono reduci da settimane decisamente difficili, tanto che negli ultimi cinque turni sono arrivati appena due punti.

    Per migliorare la propria classifica il Paris FC ha cominciato a muoversi nel mercato in entrata, tanto che Luca Koleosho è atterrato a Parigi proprio in questo mercato di gennaio.

  • IL PATRIMONIO DEGLI ARNAULT

    I 60 milioni spesi in estate sono un primo passo verso un Paris FC intenzionato a spendere cifre altissime per portare in città i migliori interpreti europei e non. 

    Per cominciare la vera scalata, però, la squadra dovrà rimanere in Ligue 1 e magari puntare a una qualificazione europea nel giro di un biennio.

    Davanti all'arrivo in Conference, Europa League e Champions, la famiglia Arnault potrebbe realmente cominciare a investire centinaia di milioni per rinforzare la squadra e dare reale battaglia al PSG.

    Parliamo di una famiglia che possiede un patrimonio di 194 miliardi di dollari dovuto alla proprietà di LVMH, non solo la più grande compagnia francese, ma in generale capace di controllare due terzi del mercato della moda e del lusso a livello globale. Alcuni dei marchi? Dior, Bulgari, Sephora, Louis Vitton, Fendi e TAG Heuer.

