PSG, nuovo stadio a 100 km da Parigi? La pazza proposta per cambiare il futuro del club di Al-Khelaifi

Comune e PSG a duello per il Parco dei Principi, che Parigi non vorrebbe vendere alla società di Al-Khelaifi. Sullo sfondo c'è Chateaudun.

Lo stadio. Non solo base dei tifosi più accaniti, ma anche luogo essenziale per le ambizioni dei club. Nel calcio moderno occorre un impianto d'elite, capace di essere destinazione per i fans durante tutto l'anno, magari anche come casa per concerti, convention ed ulteriori eventi sportivi.

Mentre il Barcellona sta ricostruendo il Camp Nou e il Real Madrid ha presentato un Bernabeu tirato a lucido, il PSG potrebbe spostare la sua base da Parigi a Chateaudun, a 130 km dalla capitale francese. Almeno è quello che spera la cittadina, che ha espresso interesse ad ospitare il club di Al-Khelaifi per i prossimi decenni.

Secondo l'Equipe, nonostante la distanza sembri essere problematica, il sindaco di Chateaudun è fiducioso di mettere insieme alcune soluzioni per il presidente del PSG, in particolare la possibilità di creare una stazione ad alta velocità sul percorso per Tours e Bordeaux.