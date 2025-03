Il Marsiglia di De Zerbi contro il PSG: prevista un'accoglienza durissisma per l'ex Rabiot

In Ligue 1 sfida tra la prima e la seconda in classifica: il PSG pronto ad ospitare il Marsiglia e il grande ex, Adrien Rabiot.

Tra le sfide più sentite in Europa, insieme a Juventus-Inter in Italia, Real Madrid-Barcellona in Spagna, Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga, c'è quella in Ligue 1 tra PSG e Marsiglia.

Il "Classico" francese che in questa stagione avrà un valore relativo a livello di classifica ma rimane comunque uno degli appuntamenti più importanti della stagione per entrambe le squadre.

Il PSG è ormai scappato in campionato e guida la Ligue 1 con 65 punti. Dietro, in seconda posizione c'è proprio il Marsiglia di Roberto De Zerbi, lontano di sedici lunghezze.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà una partita speciale soprattutto per Adrien Rabiot che tornerà al Parco dei Principi dopo gli anni con la maglia parigina e un rapporto tormentato con la tifoseria. Non a caso, è prevista un'accoglienza dura per l'ex giocatore della Juventus.