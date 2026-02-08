De Zerbi ha subito la peggiore sconfitta nel Classique tra PSG e Marsiglia: disfatta totale

La partita che poteva far dimenticare l'eliminazione dalla Champions League e rilanciare il Marsiglia in chiave titolo, ha al contrario abbattuto ulteriormente Roberto De Zerbi. L'OM, infatti, è caduto rovinosamente nella partita più nota del campionato francese, ovvero il Classique contro il PSG: un match senza storia, che la squadra Campione di tutto in carica ha conquistato per 5-0.

PSG-Marsiglia dell'8 febbraio diventa così la partita con più scarto nella storia del Classique, considerando che in passato i parigini avevano sì ottenuto diverse vittorie a senso unico, ma mai con cinque reti di scarto: i 5-1 e i 4-0 del passato sono ora sono un ricordo, al cospetto del risultato che taglia definitivamente fuori l'OM dal sogno titolo, mettendo sulla graticola De Zerbi.

Una sconfitta così pesante, unita all'addio alla Champions di qualche settimana fa, potrebbe portare il Marsiglia a valutare attentamente il futuro del tecnico italiano, probabilmente mai così in difficoltà al suo arrivo in città.