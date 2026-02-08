Goal.com
De Zerbi PSG Marsiglia Ligue 1Getty Images
Francesco Schirru

De Zerbi ha subito la peggiore sconfitta nel Classique tra PSG e Marsiglia: disfatta totale

5-0 del PSG, il Marsiglia lascia Parigi completamente a terra. E ora De Zerbi potrebbe rischiare seriamente l'esonero, anche considerando l'addio alla Champions di qualche settimana fa.

La partita che poteva far dimenticare l'eliminazione dalla Champions League e rilanciare il Marsiglia in chiave titolo, ha al contrario abbattuto ulteriormente Roberto De Zerbi. L'OM, infatti, è caduto rovinosamente nella partita più nota del campionato francese, ovvero il Classique contro il PSG: un match senza storia, che la squadra Campione di tutto in carica ha conquistato per 5-0.

PSG-Marsiglia dell'8 febbraio diventa così la partita con più scarto nella storia del Classique, considerando che in passato i parigini avevano sì ottenuto diverse vittorie a senso unico, ma mai con cinque reti di scarto: i 5-1 e i 4-0 del passato sono ora sono un ricordo, al cospetto del risultato che taglia definitivamente fuori l'OM dal sogno titolo, mettendo sulla graticola De Zerbi.

Una sconfitta così pesante, unita all'addio alla Champions di qualche settimana fa, potrebbe portare il Marsiglia a valutare attentamente il futuro del tecnico italiano, probabilmente mai così in difficoltà al suo arrivo in città.

  • IL 5-0 DEL PSG

    Con sole due vittorie negli ultimi cinque incontri, il Marsiglia ha visto il proprio match di Parigi crollare già al minuto 37, quando Dembelè ha siglato la propria personale doppietta.

    Forte del doppio vantaggio, il PSG non ha sbandato, entrando in campo al top anche nella ripresa: l'autorete di Medina ha chiuso la gara, con Kvara e Kang-in ad aumentare il distacco di gara.

    A -12 dalla vetta, il Marsiglia deve ora preoccuparsi anche del secondo posto e della Champions.

  • PSG, LENS E... LIONE?

    Entrambe vittoriose nell'ultimo turno, PSG e Lens continuano a darsi battaglia per vincere il campionato. Il favoritissimo team di Luis Enrique ha trovato fin qui un'avversaria sorprendente persino in grado di occupare la vetta, prima di essere superata dai Campioni in carica.

    Per il PSG un timido +2, ma con la pesantissima vittoria per 5-0 in una gara psicologicamente importante come quella contro il Marsiglia. Il Lens sente di poter fare la storia, consapevole però che anche in caso di un minimo k.o, come quello contro il Marsiglia del 24 gennaio, Dembelé e compagni saranno pronti ad approfittarne per conquistare l'ennesimo campionato.

    Anche il Lione viene da una striscia di vittorie consecutive importante, ma il -9 dal PSG confermato dopo il 5-0 del Classique rende alquanto complicate le ambizioni di una lotta al titolo, nonostante i mesi mancanti da qui alla fine del torneo transalpino.

