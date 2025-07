PSG-Bayern Monaco dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ai quarti di finale del Mondiale per Club va in scena una super sfida tutta europea: dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv e streaming e le formazioni.

Sono otto le squadre rimaste all'interno del Mondiale per Club, ma soltanto una di queste avrà l'onore di alzare il trofeo il prossimo 14 luglio. L'articolo prosegue qui sotto Ai quarti di finale va in scena una sfida che profuma di finalissima, con in campo i campioni d'Europa del PSG di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Le due formazioni hanno superato gli ottavi di finale segnando entrambe quattro reti, rispettivamente contro Inter Miami e Botafogo. Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.