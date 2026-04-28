PSG-Bayern in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale d'andata di Champions League

Primo round extralusso al Parco dei Principi, con PSG e Bayern pronte ad accendere la due giorni di Champions League.
La semifinale d'andata all'ombra della Tour Eiffel promette spettacolo, così come ampiamente paventato nel momento in cui i quarti hanno regalato l'incrocio tra quelle che - incastri del tabellone a parte - rappresentano le favorite d'obbligo per la vittoria del trofeo.
PSG-Bayern sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale tv si potrà vedere? Di seguito tutte le info - comprese quelle riguardanti la copertura streaming - utili a godersi la supersfida di Champions.