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Claudio D'Amato

PSG-Bayern in chiaro e gratis? Canale tv e diretta streaming della semifinale d'andata di Champions League

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Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco

Tutto su PSG-Bayern di Champions League: le info su diretta in chiaro, canale tv dove vederla e copertura streaming.

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Primo round extralusso al Parco dei Principi, con PSG e Bayern pronte ad accendere la due giorni di Champions League.


La semifinale d'andata all'ombra della Tour Eiffel promette spettacolo, così come ampiamente paventato nel momento in cui i quarti hanno regalato l'incrocio tra quelle che - incastri del tabellone a parte - rappresentano le favorite d'obbligo per la vittoria del trofeo.


PSG-Bayern sarà trasmessa in chiaro e gratis? Su quale canale tv si potrà vedere? Di seguito tutte le info - comprese quelle riguardanti la copertura streaming - utili a godersi la supersfida di Champions.

  • PSG-BAYERN IN CHIARO E GRATIS?

    No, PSG-Bayern non sarà trasmessa in chiaro e gratis: la semifinale di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky.


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  • DOVE VEDERE PSG-BAYERN: IL CANALE TV

    PSG-Bayern di Champions sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).


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  • PSG-BAYERN IN DIRETTA STREAMING

    La semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Bayern, inoltre, sarà disponibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.


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