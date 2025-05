Le proteste del Barcellona sul goal di Acerbi: il contatto Dumfries-Gerard Martin fa infuriare i blaugrana

Sulla rete del 3-3 dell'Inter, Dumfries colpisce Gerard Martin ma né arbitro né Var intervengono: l'episodio che fa discutere in Spagna.

Non è mancato nulla in Inter-Barcellona nel ritorno della semifinale di Champions League, neanche alcuni episodi arbitrali che hanno creato polemiche e che stanno tutt'ora facendo discutere, soprattutto in Spagna.

Il direttore di gara, Szymon Marciniak, ha avuto molto da fare nei novanta minuti di San Siro; prima qualche timida protesta per un possibile tocco con il braccio di Acerbi in area di rigore, poi il rigore assegnato all'Inter grazie al richiamo del VAR e quello invece tolto al Barcellona perché il fallo su Yamal era fuori dall'aera.

Ma in particolare, l'episodio sotto osservazione è quello relativo al goal del 3-3, firmato da Acerbi. Il Barcellona ha infatti protestato per il contatto tra Denzel Dumfries e Gerard Martin, da cui poi è scaturito l'assist dell'olandese.