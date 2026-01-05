Chi sarà il prossimo allenatore del Manchester United? Maresca, Glasner, Iraola, la classifica

Dopo la sua ultima partita alla guida della squadra, un pareggio per 1-1 contro i rivali del Leeds United, Amorim non ha potuto trattenersi e ha preso di mira i suoi superiori con una sfuriata in cui affermava di voler essere "il manager, non il tecnico".
Sebbene lo United sostenga che il suo licenziamento sia dovuto più che altro ai risultati, anche con una squadra mediocre che occupa un modesto sesto posto nella classifica della Premier League, pensate che saremmo davvero qui a parlare dei sostituti di Amorim se lui fosse rimasto in silenzio in quella conferenza stampa invece di parlare a vanvera?
Darren Fletcher è ora responsabile della prima squadra ad interim, secondo quanto riferito fino alla fine della stagione, mentre il club cerca un sostituto permanente. Ma chi dovrebbe essere questa persona? Chi potrebbe ottenere lo United che sia felice di essere l'allenatore, non il manager?