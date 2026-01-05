Pubblicità
Next Man Utd manager GFXGetty Images

Chi sarà il prossimo allenatore del Manchester United? Maresca, Glasner, Iraola, la classifica

Il gioco è finito per Ruben Amorim. Dopo 14 mesi come allenatore, è stato licenziato dal Manchester United. Ha battuto molti record per motivi sbagliati, ha perso una finale europea contro il Tottenham ed è stato eliminato dalla Carabao Cup dalla squadra di quarta divisione Grimsby Town. Eppure solo ora i vertici dell'Old Trafford hanno deciso di cambiare.

Dopo la sua ultima partita alla guida della squadra, un pareggio per 1-1 contro i rivali del Leeds United, Amorim non ha potuto trattenersi e ha preso di mira i suoi superiori con una sfuriata in cui affermava di voler essere "il manager, non il tecnico".

Sebbene lo United sostenga che il suo licenziamento sia dovuto più che altro ai risultati, anche con una squadra mediocre che occupa un modesto sesto posto nella classifica della Premier League, pensate che saremmo davvero qui a parlare dei sostituti di Amorim se lui fosse rimasto in silenzio in quella conferenza stampa invece di parlare a vanvera?

Darren Fletcher è ora responsabile della prima squadra ad interim, secondo quanto riferito fino alla fine della stagione, mentre il club cerca un sostituto permanente. Ma chi dovrebbe essere questa persona? Chi potrebbe ottenere lo United che sia felice di essere l'allenatore, non il manager?

    15Zinedine Zidane

    Ogni volta che si libera il posto di allenatore dello United, Zinedine Zidane viene associato alla notizia. È qui solo per mantenere viva la tradizione.

    L'ex allenatore del Real Madrid non andrà all'Old Trafford. Se dovesse tornare ad allenare, quasi certamente sarà con la nazionale francese, non nella Premier League.

    "Tornerò sicuramente ad allenare. In futuro, non lo so, uno dei miei obiettivi è allenare la nazionale francese. Vedremo" ha detto a ottobre, un mese prima che i media francesi iniziassero a riportare la notizia che sarebbe stato lui a succedere a Didier Deschamps.

    14Unai Emery

    Unai Emery ha fatto un ottimo lavoro nel ricostruire la sua reputazione nel calcio inglese. Era stato considerato un fallimento all'Arsenal dopo aver accettato l'ingrato compito di succedere ad Arsene Wenger, ma dopo una breve parentesi in Spagna con il Villarreal, che ha incluso la vittoria contro lo United nella finale di Europa League 2021, è tornato al massimo della forma.

    Dopo aver trovato l'Aston Villa in lotta per non retrocedere, Emery l'ha trasformata in una squadra che lotta stabilmente per i primi quattro posti e ha ricostruito il club a sua immagine. È proprio per questo che probabilmente non andrà all'Old Trafford. L'Aston Villa farà di tutto per trattenere Emery, e lo United probabilmente non sarà in grado di offrirgli lo stesso livello di potere e autonomia di cui gode attualmente nelle West Midlands.

    13Eddie Howe

    Eddie Howe incarna la filosofia sportiva di INEOS in un allenatore di calcio, concentrandosi sulla mentalità e sul miglioramento personale. Questo, insieme a milioni e milioni di sterline, è ciò che ha reso le sue squadre del Bournemouth e del Newcastle così dinamiche.

    I Magpies non hanno soddisfatto le aspettative in questa stagione, ma hanno ancora buone possibilità di raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League e di finire tra le prime quattro. A meno che quelli del Tyneside non decidano che è ora di separarsi da Howe e prendere una nuova direzione, lui non sarà in lizza per il posto allo United.

    12Sir Gareth Southgate

    L'unico manager, l'unica persona in assoluto, che è ancora più in linea con la filosofia di INEOS rispetto a Howe è Sir Gareth Southgate. Guadagni marginali e impegno verso la cultura, senza però vincere effettivamente alcun campionato? Sì, è proprio quello che ci vuole.

    Da tempo si dice che Southgate e INEOS abbiano un ottimo rapporto, ma l'ex allenatore dell'Inghilterra ha chiarito che non tornerà alla guida di una squadra solo per il gusto di farlo.

    "Non sono disperato di rimanere nel mondo del calcio" ha dichiarato a novembre. "Ho trascorso 37 anni nel mondo del calcio. Non si può mai dire mai, perché ho appena visto Martin O'Neill alla sua età andare al Celtic, ma non è qualcosa che è in cima alla mia agenda in questo momento. Mi piace il lavoro di leadership. Mi piace lavorare con i giovani. Sono molto determinato a cercare di fare la differenza in questo campo. Quindi, al momento sono molto rilassato riguardo al fatto di non essere nel mondo del calcio".

    Il ruolo con i Tre Leoni era perfetto per Southgate, ma non lo sarebbe stato quello nella Premier League con uno dei club più seguiti al mondo.

    11Darren Fletcher

    Lo United ha confermato lunedì che l'ex centrocampista Fletcher è stato nominato allenatore ad interim della prima squadra. Lo scozzese è tornato al club nel 2021 come direttore tecnico e la scorsa estate gli è stato affidato l'incarico di allenatore della squadra Under 18.

    C'è una possibilità che questa esperienza sia nei piani alti che sul campo di allenamento possa aiutare Fletcher a ottenere il posto a tempo pieno, mettendo insieme una serie di risultati alla Ole Gunnar Solskjaer nel 2018-19, ma è comunque un risultato improbabile. La migliore speranza per lo United è che Fletcher riesca a rendere la squadra nuovamente competitiva prima di decidere il successore permanente di Amorim, ma potrebbero essere convinti a tenerlo se la squadra dovesse continuare la sua serie positiva e assicurarsi la qualificazione alla Champions League?

    10Michael Carrick

    A differenza di molti dei nomi presenti in questa lista, l'ex centrocampista Michael Carrick ha effettivamente esperienza nella gestione dello United. È stato un membro chiave dello staff tecnico di Solskjaer fino al licenziamento del norvegese nel novembre 2021, dopodiché Carrick ha assunto la carica di allenatore ad interim prima dell'arrivo di Ralf Rangnick fino alla fine di quella stagione.

    A suo merito, Carrick ha vinto due partite e pareggiato una delle tre disputate dalla panchina, e non si è trattato di partite facili. Il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Chelsea, in corsa per il titolo, è stato seguito da una vittoria all'ultimo respiro in trasferta contro il Villarreal in Champions League. La sua ultima partita ha visto lo United battere l'Arsenal per 3-2 all'Old Trafford.

    Decidendo di proseguire la sua carriera come allenatore piuttosto che come assistente, Carrick ha lasciato il club ed è stato nominato allenatore del Middlesbrough nel 2022, guidando la squadra ai play-off del campionato nella sua prima stagione e rimanendo in lizza per la promozione fino al suo licenziamento la scorsa estate.

    Parafrasando ogni opinionista di mezza età, Carrick conosce bene il club. Sarà sufficiente per convincere INEOS?

    9Kieran McKenna

    Il candidato migliore tra gli ex collaboratori di Solskjaer è senza dubbio Kieran McKenna, che ha fatto miracoli come allenatore dell'Ipswich Town. Nel 2021 li ha trovati in difficoltà nella League One, ma grazie a due promozioni consecutive a partire dalla sua prima stagione completa, i Tractor Boys sono tornati in Premier League nel giro di due anni.

    Alla fine della stagione 2024-25 sono stati retrocessi senza opporre molta resistenza, ma difficilmente si può biasimare McKenna per non aver mantenuto una squadra che aveva ancora molti giocatori provenienti dai tempi della terza serie. Anche l'Ipswich sembra pronto a tornare nella massima serie in questa stagione.

    Ancora una volta, il problema è la percezione del pubblico. Lo United potrebbe davvero cavarsela nominando un allenatore di Championship per risolvere questa crisi?

    8Roberto De Zerbi

    Dopo la sua improvvisa uscita dal Brighton nel 2024, Roberto De Zerbi è stato uno dei numerosi candidati con cui la nuova dirigenza dello United ha parlato mentre valutava il futuro di Erik ten Hag. Il lato positivo dell'italiano era lo stile di gioco che predica, spesso elogiato da altri allenatori come uno dei migliori tattici e pensatori del calcio. Il lato negativo era quanto potesse essere irascibile e capriccioso.

    Alla fine, hanno deciso di continuare con Ten Hag per qualche altro mese, mentre De Zerbi, che ha affermato di aver ricevuto un'offerta contrattuale dal Manchester United, è andato in Francia per allenare il Marsiglia. Anche se si potrebbe immaginare che sia desideroso di tornare in Premier League, è difficile immaginare che i dirigenti dei Red Devils vogliano qualcuno così focoso per guidarli in questa fase del loro progetto, nonostante la loro continua ammirazione per l'italiano.

    7Mauricio Pochettino

    Ogni volta che ne ha l'occasione, Mauricio Pochettino parla di un possibile ritorno al Tottenham. Il tecnico degli Stati Uniti non ha nascosto il suo desiderio di tornare ad allenare in Premier League, soprattutto se l'opportunità fosse con gli Spurs.

    Ma c'è una storia tra Pochettino e lo United che non può essere ignorata. Quando José Mourinho è stato esonerato nel 2018, l'argentino era il favorito per sostituirlo. Il Tottenham era così nervoso che ha persino chiesto ai giornalisti di non fare domande sull'argomento. All'epoca il posto andò a Solskjaer, ma quando il norvegese se ne andò un paio d'anni dopo, Pochettino si trovò a competere direttamente con Ten Hag dell'Ajax. Ancora una volta, Pochettino perse.

    Pochettino non sarebbe disponibile fino al termine dei Mondiali che si terranno negli Stati Uniti quest'estate, ma la sua insistenza nel voler allenare ancora una volta in Inghilterra significa che dovrà essere nuovamente un candidato per lo United dopo il periodo di interim di Fletcher.

    6Thomas Tuchel

    Il secondo dei tre allenatori che non saranno disponibili fino alla conclusione dei Mondiali, Thomas Tuchel è un altro nome che ha già avuto colloqui per il posto al Manchester United. Come nel caso di De Zerbi, il club ha deciso di non proseguire le trattative per restare fedele a Ten Hag.

    Tra tutti gli allenatori presenti in questa lista, Tuchel è sia il più affermato che il più qualificato. Non ci sono molti allenatori in attività migliori di lui nel mondo del calcio. Ma lo United può davvero tornare da lui con la coda tra le gambe e ammettere di aver sbagliato a non prenderlo in considerazione due anni fa? Potrebbero chiedere a Tuchel di venire a risolvere la situazione con 24 mesi di ritardo? Potrebbe valere la pena provare, se vogliono avere successo.

    5Xavi

    Col senno di poi, il mandato di Xavi come allenatore del Barcellona è stato piuttosto positivo. Ha assunto l'incarico nel 2021, quando la squadra era al nono posto della Liga e ancora scossa dalla partenza estiva di Lionel Messi, ma è riuscito a riportarla al secondo posto in quella stagione e a vincere il titolo l'anno successivo, continuando a promuovere e a riporre fiducia nei giovani. Tutto questo sullo sfondo della crisi finanziaria del Barça e della pressione incessante della stampa spagnola.

    Tale persecuzione ha chiaramente avuto un impatto negativo su Xavi, che sembrava esausto quando ha lasciato il club nel 2024. La stampa inglese è molto più moderata in confronto, mentre lui ha già suggerito che gli piacerebbe mettersi alla prova nella Premier League. Lo United potrebbe offrirgli questa opportunità, con notizie degli ultimi mesi che sostengono che il 45enne sarebbe entusiasta di cogliere tale occasione.

    4Julian Nagelsmann

    Sulla carta, Julian Nagelsmann è esattamente il tipo di allenatore che lo United dell'era INEOS dovrebbe cercare. È tatticamente flessibile, moderno in tutti i sensi e ha dato prova di sé sia in squadre di grande prestigio (Germania e Bayern Monaco) sia in quelle che cercano di entrare nell'élite consolidata (RB Leipzig e Hoffenheim).

    A soli 38 anni e all'apice della sua carriera, Nagelsmann sembra destinato a diventare un giorno allenatore della Premier League. Come per Pochettino e Tuchel, questo potrebbe avvenire solo dopo i Mondiali, ma se riuscisse a garantire allo United che accetterà l'incarico non appena terminerà il torneo tedesco, varrebbe sicuramente la pena aspettarlo.

    3Enzo Maresca

    Immaginate di tornare indietro nel tempo al giorno di Natale e dire che Enzo Maresca, attualmente disoccupato, sarebbe in lizza per succedere al licenziato Amorim. Che inizio pazzesco per il 2026!

    Considerando quanti ex giocatori del Manchester City stanno già prendendo decisioni importanti allo United, dal CEO Omar Berrada al direttore sportivo Jason Wilcox, verrebbe da pensare che abbiano già messo gli occhi su Maresca, il loro ex allenatore della squadra Under 23. 

    Ma le voci sulla successione di Pep Guardiola dall'altra parte della città, oltre al suo licenziamento dal Chelsea quasi in parallelo a quello di Amorim, rendono difficile convincere Maresca ad accettare un progetto in cui ancora una volta non avrebbe un ruolo importante e di rilievo. Tuttavia, forse i rapporti già esistenti con i vertici dell'Old Trafford potrebbero rendere la cosa più facile da digerire per lui.

    2Andoni Iraola

    Se lo United vuole un allenatore moderno e collaudato, felice di svolgere il proprio ruolo come ingranaggio del sistema sul campo di allenamento e in panchina, allora Andoni Iraola dovrebbe essere preso in considerazione. 

    Il Bournemouth, nonostante abbia perso tutti i suoi migliori giocatori anno dopo anno, rimane la squadra più divertente della Premier League, come dimostra il suo emozionante pareggio per 4-4 all'Old Trafford proprio il mese scorso. Ha uno stile e una filosofia chiari, indipendentemente dai giocatori in campo.

    La nomina di Amorim si è rivelata un fallimento perché non era adatto alle pressioni settimanali della Premier League e voleva avere più voce in capitolo nelle questioni del club. 

    Non è fallita a causa dell'ambizione del club. Una scommessa su Iraola, che ha due anni e mezzo di esperienza positiva in Inghilterra e ha riconosciuto la sua posizione come unico allenatore di una squadra di metà classifica come il Bournemouth, potrebbe essere vista come altrettanto radicale, ma almeno questa volta ci sarebbe un metodo dietro questa follia.

    1Oliver Glasner

    Il successo del Crystal Palace nel 2025 con un sistema 3-4-3 simile a quello di Amorim, che ha fallito miseramente, ha visto Oliver Glasner fortemente legato alla panchina dello United. Con l'austriaco che difficilmente rimarrà al Selhurst Park oltre la scadenza del suo contratto quest'estate, c'è da aspettarsi che queste voci tornino nuovamente a circolare.

    Con lo United a metà strada nella costruzione di un 3-4-3 che ha più tasselli quadrati nei fori quadrati, si può capire se il consiglio di amministrazione si orienti verso Glasner per riprendere da dove Amorim ha lasciato e lavorare da lì. Promettetegli ciò che Steve Parish non può dargli al Palace e potrebbe fare il salto di qualità per diventare un allenatore di livello elite.

    Glasner potrebbe già essere a quel livello, avendo già vinto l'Europa League e la FA Cup, e prima o poi un club di alto livello gli darà una possibilità. Perché non può essere lo United? E, a giudicare dalla notizia riportata dal Daily Telegraph, secondo cui lui è davvero il loro obiettivo principale, perché non dovrebbe essere lo United?

