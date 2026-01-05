Chi sarà il prossimo allenatore del Manchester United? Maresca, Glasner, Iraola, la classifica

A differenza di molti dei nomi presenti in questa lista, l'ex centrocampista Michael Carrick ha effettivamente esperienza nella gestione dello United. È stato un membro chiave dello staff tecnico di Solskjaer fino al licenziamento del norvegese nel novembre 2021, dopodiché Carrick ha assunto la carica di allenatore ad interim prima dell'arrivo di Ralf Rangnick fino alla fine di quella stagione.

A suo merito, Carrick ha vinto due partite e pareggiato una delle tre disputate dalla panchina, e non si è trattato di partite facili. Il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Chelsea, in corsa per il titolo, è stato seguito da una vittoria all'ultimo respiro in trasferta contro il Villarreal in Champions League. La sua ultima partita ha visto lo United battere l'Arsenal per 3-2 all'Old Trafford.

Decidendo di proseguire la sua carriera come allenatore piuttosto che come assistente, Carrick ha lasciato il club ed è stato nominato allenatore del Middlesbrough nel 2022, guidando la squadra ai play-off del campionato nella sua prima stagione e rimanendo in lizza per la promozione fino al suo licenziamento la scorsa estate.

Parafrasando ogni opinionista di mezza età, Carrick conosce bene il club. Sarà sufficiente per convincere INEOS?