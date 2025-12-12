Probabili formazioni Torino-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Casadei, Pezzella e Bonazzoli

Torino-Cremonese sarà visibile su DAZN, tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

App scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

La sfida sarà trasmessa pure su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.