Zapata TorinoGetty
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Torino-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Casadei, Pezzella e Bonazzoli

Torino atteso dal confronto con la Cremonese nel 15° turno di Serie A: le scelte di formazione di Baroni e Nicola.

Il sabato della quindicesima giornata di Serie A si apre con una sfida interessante: da un lato una squadra alla ricerca di riscatto come il Torino, dall'altra una formazione col vento in poppa come la Cremonese.

I granata sono reduci dal k.o. subìto in rimonta dal Milan di Pulisic, autore di una doppietta da subentrato; grigiorossi che invece hanno collezionato la seconda vittoria di fila grazie al 2-0 inflitto al Lecce davanti al proprio pubblico.

Di seguito le scelte di formazione dei tecnici Baroni e Nicola per Torino-Cremonese.

  • PROBABILE FORMAZIONE TORINO

    Simeone recuperato dall'infortunio: il 'Cholito' si accomoderà però in panchina per fare nuovamente spazio a Zapata, partner offensivo di Adams. In mediana Casadei è pronto a riprendersi una maglia da titolare, in difesa si rivedrà Ismajli.

    TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Coco, Maripan; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    Nicola dovrebbe dare fiducia sulla sinistra a Pezzella, di poco avanti su Floriani Mussolini nel ballottaggio tra quinti. Conferma per la coppia Bonazzoli-Vardy, Payero mezzala di inserimento.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

  • DOVE VEDERE TORINO-CREMONESE IN TV E STREAMING

    Torino-Cremonese sarà visibile su DAZN, tramite l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    App scaricabile anche su device portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

    La sfida sarà trasmessa pure su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

  • ARBITRO TORINO-CREMONESE: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Marinelli
    • Assistenti: Mastrodonato e Pistarelli
    • Quarto uomo: Turrini
    • VAR: Meraviglia
    • AVAR: Di Bello
