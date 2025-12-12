Probabili formazioni Torino-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Simeone, Zapata, Casadei, Pezzella e Bonazzoli

Il sabato della quindicesima giornata di Serie A si apre con una sfida interessante: da un lato una squadra alla ricerca di riscatto come il Torino, dall'altra una formazione col vento in poppa come la Cremonese.
I granata sono reduci dal k.o. subìto in rimonta dal Milan di Pulisic, autore di una doppietta da subentrato; grigiorossi che invece hanno collezionato la seconda vittoria di fila grazie al 2-0 inflitto al Lecce davanti al proprio pubblico.
Di seguito le scelte di formazione dei tecnici Baroni e Nicola per Torino-Cremonese.