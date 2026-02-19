Goal.com
nunez lauriente verona sassuoloGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Sassuolo-Verona, chi gioca titolare al posto degli squalificati Matic, Akpa-Akpro, Orban e Muharemovic? Le ultime sul sostituto di Serdar

Venerdì si apre la nuova giornata di Serie A con l'incontro tra Sassuolo e Verona: out per squalifica Muharemovic e Matic, mentre Serdar si dovrà operare e tornerà solamente nella prossima stagione.

Il 26esimo turno di Serie A si apre al Mapei di Sassuolo, dove i padroni di casa ospitano il Verona. 

Ultimo in classifica, il team ospite deve sbloccarsi per evitare di retrocedere in B, contro una squadra vicina alla salvezza e che proverà a conquistare un posto in Conference League, nonostante la netta distanza dal settimo posto.

Sassuolo-Verona non vedrà tra i protagonisti ben quattro squalificati, che Grosso e Sammarco saranno costretti a sostituire per la sfida di venerdì 20 febbaio: da una parte out Muharemovic e Matic, dall'altra Akpa Akpro e Orban.

  • SASSUOLO-VERONA, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

    Squalificati: Matic, Muharemovic | Indisponibili: Candé, Pieragnolo

    Ballottaggi: nessuno

  • SASSUOLO-VERONA, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL VERONA

    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr. All. Sammarco.

    Squalificati: Akpa-Akpro, Orban | Indisponibili: Belghali, Bernede, Gagliardini, Lirola, Lovric, Serdar, Suslov, Valentini

    Ballottaggi: Sarr 55%-Mosquera 45%

  • DOVE VEDERE SASSUOLO-VERONA IN TV

    Sassuolo-Verona di venerdì si può vedere in diretta tv e streaming su DAZN, tramite il sito e l'app ufficiale del servizio.

    Il match del Mapei non è tra le gare trasmesse in co-esclusiva su Sky, Sky Go e NOW, ma Sassuolo-Verona può comunque essere vista tramite il satellite al canale numero 214 di Sky, denominato Dazn 1, per chi ha avuto modo di attivare il servizio zona Dazn.

  • LA PARTITA D'ANDATA

    Sassuolo e Verona si sono confrontate per l'ultima volta lo scorso 3 ottobre, quando l'Hellas ha ospitato i neroverdi al Bentegodi. 

    Per l'occasione la squadra neroverde guidata da Fabio Grosso ha avuto la meglio per 1-0, con il goal decisivo firmato da Pinamonti.

    Al contrario del Sassuolo, che ha espugnato Verona nell'ultima trasferta, la squadra gialloblù non vince al Mapei da quattro anni: il 16 gennaio 2022 finì 4-2 per gli ospiti.

