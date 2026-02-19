Probabili formazioni Sassuolo-Verona, chi gioca titolare al posto degli squalificati Matic, Akpa-Akpro, Orban e Muharemovic? Le ultime sul sostituto di Serdar

Il 26esimo turno di Serie A si apre al Mapei di Sassuolo, dove i padroni di casa ospitano il Verona.

Ultimo in classifica, il team ospite deve sbloccarsi per evitare di retrocedere in B, contro una squadra vicina alla salvezza e che proverà a conquistare un posto in Conference League, nonostante la netta distanza dal settimo posto.

Sassuolo-Verona non vedrà tra i protagonisti ben quattro squalificati, che Grosso e Sammarco saranno costretti a sostituire per la sfida di venerdì 20 febbaio: da una parte out Muharemovic e Matic, dall'altra Akpa Akpro e Orban.