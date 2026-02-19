Nuovo turno di Serie A, La Penna fermato: non arbitrerà dopo Inter-Juventus

L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di giovedì, dopo diversi giorni in cui non si è parlato di altro. Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus, non dirigerà alcuna partita di Serie A del nuovo turno. Il fischietto del Derby d'Italia è stato fermato in seguito all'episodio Bastoni-Kalulu, al rosso subito dai bianconeri e al caos di cui si parlerà ancora a lungo.

La Penna, minacciato di morte per quanto accaduto nella partita tra Inter e Juventus, potrebbe rimanere fermo anche per ulteriori giornate, ma per ora l'unica certezza è data dallo stop per la 26esima giornata che comincerà venerdì 20 febbraio con il match del Mapei tra il Sassuolo e il Verona.

Al contrario di La Penna è stato invece confermato Daniele Chiffi, al VAR per Inter-Juventus: il direttore di gara sarà protagonista di Atalanta-Napoli, fondamentale match per la corsa alla prossima Champions League. Chiffi, del resto, non poteva intervenire per correggere l'errore dell'arbitro, causa protocollo. Per questo è presente nel prossimo turno anche l’assistente VAR, ovvero Rosario Abisso: dirigeà Carrarese-Monza in Serie B.