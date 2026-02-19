Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
La Penna Inter JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Nuovo turno di Serie A, La Penna fermato: non arbitrerà dopo Inter-Juventus

Nessuna sorpresa dopo la pubblicazione dei direttori di gara scelti per la prossima giornata di Serie A: dopo il caos del Derby d'Italia non ci sarà il fischietto La Penna.

Pubblicità

L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di giovedì, dopo diversi giorni in cui non si è parlato di altro. Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus, non dirigerà alcuna partita di Serie A del nuovo turno. Il fischietto del Derby d'Italia è stato fermato in seguito all'episodio Bastoni-Kalulu, al rosso subito dai bianconeri e al caos di cui si parlerà ancora a lungo.

La Penna, minacciato di morte per quanto accaduto nella partita tra Inter e Juventus, potrebbe rimanere fermo anche per ulteriori giornate, ma per ora l'unica certezza è data dallo stop per la 26esima giornata che comincerà venerdì 20 febbraio con il match del Mapei tra il Sassuolo e il Verona.

Al contrario di La Penna è stato invece confermato Daniele Chiffi, al VAR per Inter-Juventus: il direttore di gara sarà protagonista di Atalanta-Napoli, fondamentale match per la corsa alla prossima Champions League. Chiffi, del resto, non poteva intervenire per correggere l'errore dell'arbitro, causa protocollo. Per questo è presente nel prossimo turno anche l’assistente VAR, ovvero Rosario Abisso: dirigeà Carrarese-Monza in Serie B.

  • LA SQUADRA ARBITRALE DI SASSUOLO-VERONA

    SASSUOLO–H. VERONAVenerdì 20/02 h. 20.45

    MARINELLI

    YOSHIKAWA – BIFFI

    IV:      MASSA

    VAR:     MAZZOLENI

    AVAR:      GIUA

    • Pubblicità

  • GLI ARBITRI DI SABATO

    JUVENTUS–COMOSabato 21/02 h. 15.00

    DOVERI

    PERROTTI – ROSSI C.

    IV:      FELICIANI

    VAR:      DI PAOLO

    AVAR:      CAMPLONE

    LECCE–INTER Sabato 21/02 h. 18.00

    MANGANIELLO

    ROSSI M. – DEI GIUDICI

    IV:       DIONISI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:       AURELIANO

    CAGLIARI–LAZIOSabato 21/02 h. 20.45

    RAPUANO

    COSTANZO – FONTANI

    IV:      GALIPO'

    VAR:     MAGGIONI

    AVAR:     MARESCA

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ARBITRI DI DOMENICA

    GENOA–TORINO h. 12.30

    GUIDA

    CECCON – BIANCHINI

    IV:      SOZZA

    VAR:      MARESCA

    AVAR:    FOURNEAU

    ATALANTA–NAPOLI  h. 15.00

    CHIFFI

    CECCONI – MORO

    IV:     ZUFFERLI

    VAR:     AURELIANO

    AVAR:     DI PAOLO

    MILAN–PARMA  h. 18.00

    PICCININI

    PERETTI – COLAROSSI

    IV:     FERRIERI CAPUTI

    VAR:     CAMPLONE

    AVAR:     PAIRETTO

    ROMA–CREMONESE h. 20.45

    DI BELLO

    BAHRI – CEOLIN

    IV:     SACCHI

    VAR:     NASCA

    AVAR:       MERAVIGLIA

  • GLI ARBITRI DI LUNEDÌ

    FIORENTINA–PISA Lunedì 23/02 h. 18.30

    MARIANI

    BINDONI – TEGONI

    IV:       FABBRI

    VAR:     GARIGLIO

    AVAR:     FOURNEAU

    BOLOGNA–UDINESE Lunedì 23/02 h. 20.45

    MARCENARO

    ROSSI L. – LAGHEZZA

    IV:     MASSIMI

    VAR:    MARINI

    AVAR:      SOZZA

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Como crest
Como
COM
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Inter crest
Inter
INT
0