Formazioni ufficiali Roma-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pellegrini, Dovbyk, Zaniolo e Buksa

Messo alle spalleil successo ottenuto in Europa League sul campo dei Rangers, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida molto importante: quella con l’Udinese.
I giallorossi infatti, in campionato sono chiamati a ripartire dopo la sconfitta patita sul campo del Milan e la gara con i bianconeri metterà in palio quei punti necessari per restare attaccati ai primissimi della classe.
I friulani dal canto loro sono reduci dal successo interno ottenuto con l’Atalanta e all’Olimpico cercheranno quel risultato che possa consentire loro di non perdere la scia delle squadre attualmente in lotta per un piazzamento europeo.
In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Roma-Udinese.