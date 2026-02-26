Goal.com
Bremer Soulé Juventus RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners

Roma e Juventus si sfidano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A, nonché scontro diretto da brividi per la Champions League: le scelte di Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti.

Una è quarta con 50 punti, l'altra quinta con 46. Solo da qui, dalla breve distanza che intercorre tra Roma e Juventus, si comprende chiaramente la fondamentale importanza del posticipo domenicale, big match della ventisettesima giornata di Serie A.

All'Olimpico va in scena un vero e proprio scontro diretto per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Una sfida che nella passata stagione è andata alla Juventus, capace di chiudere in quarta posizione costringendo la Roma a una qualificazione di ripiego in Europa League.

Roma e Juventus si ritrovano poco più di due mesi dopo la gara d'andata, giocata prima di Natale all'Allianz Stadium e finita 2-1 per i bianconeri: il match dell'Olimpico si giocherà alle 20.45 di domenica 1° marzo.

Chi scende in campo in Roma-Juventus? Le scelte di formazione degli ex Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti.

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    I principali dubbi nella Roma riguardano le condizioni dei grandi ex Dybala e Soulé: il primo va verso un nuovo forfait, il secondo ha giocato nel secondo tempo a Napoli ma non è al 100% e potrebbe partire di nuovo dalla panchina. Pronto dunque Zaragoza al fianco di Pellegrini, anche se pure Venturino spera in una maglia. Tiene banco anche il rebus Hermoso, infortunatosi nel riscaldamento di Roma-Cremonese: lo spagnolo non è ancora certo di non esserci, ma è nuovamente pronto Ghilardi.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    L'assenza certa nella Juventus è quella di Locatelli, squalificato: in mezzo al campo si scalda Koopmeiners, pronto a far coppia con Thuram. Tornano Kalulu e Cambiaso dopo le squalifiche contro Como e Galatasaray: saranno loro i terzini. Dubbio Bremer, in panchina per tutti i 90 minuti in Champions League: Gatti si candida nuovamente a prendere il suo posto, ma il brasiliano stavolta spera di esserci. Conceiçao confermato nonostante la prestazione poco felice di mercoledì, McKennie torna sulla trequarti. E in porta? Occhio alla possibile conferma di Perin, ma Di Gregorio vuole riprendersi i pali.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

  • INDISPONIBILI ROMA

    INFORTUNATI

    • Dybala
    • Dovbyk
    • El Shaarawy
    • Ferguson
    • Hermoso

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Holm
    • Vlahovic

    SQUALIFICATI

    • Locatelli
