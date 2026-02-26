Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners

I principali dubbi nella Roma riguardano le condizioni dei grandi ex Dybala e Soulé: il primo va verso un nuovo forfait, il secondo ha giocato nel secondo tempo a Napoli ma non è al 100% e potrebbe partire di nuovo dalla panchina. Pronto dunque Zaragoza al fianco di Pellegrini, anche se pure Venturino spera in una maglia. Tiene banco anche il rebus Hermoso, infortunatosi nel riscaldamento di Roma-Cremonese: lo spagnolo non è ancora certo di non esserci, ma è nuovamente pronto Ghilardi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini