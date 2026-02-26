Probabili formazioni Roma-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, Soulé, Bremer, Di Gregorio, Perin, Venturino, Hermoso, Locatelli e Koopmeiners

Una è quarta con 50 punti, l'altra quinta con 46. Solo da qui, dalla breve distanza che intercorre tra Roma e Juventus, si comprende chiaramente la fondamentale importanza del posticipo domenicale, big match della ventisettesima giornata di Serie A.
All'Olimpico va in scena un vero e proprio scontro diretto per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Una sfida che nella passata stagione è andata alla Juventus, capace di chiudere in quarta posizione costringendo la Roma a una qualificazione di ripiego in Europa League.
Roma e Juventus si ritrovano poco più di due mesi dopo la gara d'andata, giocata prima di Natale all'Allianz Stadium e finita 2-1 per i bianconeri: il match dell'Olimpico si giocherà alle 20.45 di domenica 1° marzo.
Chi scende in campo in Roma-Juventus? Le scelte di formazione degli ex Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti.