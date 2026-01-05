Pubblicità
Nico-Paz(C)GettyImages
Alessandro De Felice

Probabili formazioni Pisa-Como, Nico Paz gioca dall'inizio? I titolari e le ultime su Touré, Tramoni, Kuhn e Morata

Il girone d’andata di Pisa e Como si chiude nella sfida in programma all’Epifania all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani: le scelte di Gilardino e Fabregas.

Il programma della diciannovesima giornata di Serie A mette di fronte all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani il Pisa di Alberto Gilardino e il Como di Cesc Fabregas.

Le due squadre arrivano alla sfida con condizioni psico-fische e obiettivi molto differenti. I padroni di casa vanno a caccia di punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono alimentare il sogno Europa.

Fabregas ritrova Nico Paz dal primo minuto, mentre spera di recuperare anche Addai. Dall’altra parte, Giardino è pronto a dare una chance a Tramoni dall’inizio, in coppia con Meister, favorito su Nzola. Ancora out Cuadrado e Stengs,

  • NICO PAZ GIOCA TITOLARE?

    Dopo la panchina in Como-Udinese, Nico Paz è pronto a riprendersi una maglia da titolare.

    Come spiegato da Fabregas nel prepartita, il calciatore argentino ha accusato qualche problema fisico nella settimana prima della sfida contro i friulani.

    Tutto risolto, come testimonia l’ingresso nel secondo tempo contro l’Udinese: il numero 10 riparte dall’inizio.

  • PISA-COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

    PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; I. Touré, Hojholt, Aebischer, Leris, Angori; Moreo, Meister. All. Gilardino.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Carlos, Ramon,Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

  • DIFFIDATI E INFORTUNATI

    SQUALIFICATI PISA

    Nessuno

    INFORTUNATI PISA

    Albiol - Problema muscolare - Da valutare

    Cuadrado - Distrazione al bicipite femorale - Da valutare

    Lusuardi - Problema fisico - Da valutare

    Stengs - Operato all'adduttore - Rientro fine gennaio 

    SQUALIFICATI COMO

    Nessuno

    INFORTUNATI COMO

    Addai - Problema al flessore - Da valutare

    Diao - Lesione del bicipite femorale - Rientro fine gennaio

    Goldaniga - Problema al tallone - Rientro fine gennaio 

    Morata - Lesione di alto grado dell'adduttore lungo sinistro - Rientro metà gennaio 

  • DOVE VEDERE PISA-COMO

    La partita tra Pisa e Como sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    Per i possessori di un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e assistere all'incontro sintonizzandosi su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

