Probabili formazioni Pisa-Como, Nico Paz gioca dall'inizio? I titolari e le ultime su Touré, Tramoni, Kuhn e Morata

Il programma della diciannovesima giornata di Serie A mette di fronte all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani il Pisa di Alberto Gilardino e il Como di Cesc Fabregas.
Le due squadre arrivano alla sfida con condizioni psico-fische e obiettivi molto differenti. I padroni di casa vanno a caccia di punti salvezza, mentre gli ospiti vogliono alimentare il sogno Europa.
Fabregas ritrova Nico Paz dal primo minuto, mentre spera di recuperare anche Addai. Dall’altra parte, Giardino è pronto a dare una chance a Tramoni dall’inizio, in coppia con Meister, favorito su Nzola. Ancora out Cuadrado e Stengs,