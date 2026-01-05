Probabili formazioni Pisa-Como, Nico Paz gioca dall'inizio? I titolari e le ultime su Touré, Tramoni, Kuhn e Morata

La partita tra Pisa e Como sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv e non solo: anche su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per i possessori di un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e assistere all'incontro sintonizzandosi su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).