Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Scamacca AtalantaGetty Images
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Pisa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Meister, Scamacca e Krstovic

Il Pisa ospita l’Atalanta nel ventunesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Pubblicità

Si aprirà all’Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, dove il Pisa ospiterà l’Atalanta, il ventunesimo turno del campionato di Serie A.

Una sfida che vedrà opposte squadre che stanno attraversando momenti totalmente diversi. La compagine toscana infatti, si presenterà all’appuntamento da ultima in classifica (13 i punti totalizzati in 20 partite) e in astinenza di vittorie dallo scorso 7 novembre.

In ascesa invece la Dea che, con l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina, ha letteralmente cambiato marcia. La squadra nerazzurra (31 punti in 20 partite) è reduce da tre vittorie consecutive che le hanno consentito di riportarsi a ridosso di quelle posizioni che valgono una qualificazione europea.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Pisa-Atalanta.

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Gilardino non potrà contare sullo squalificato Caracciolo, la linea difensiva davanti a Scuffet dovrebbe dunque essere composta da Calabresi, Canestrelli ed uno tra Bonfanti e Coppola. Touré e Angori agiranno sugli esterni, mentre in mediana è testa a testa tra Marin e Leris per una maglia da titolare. In avanti spazio a Tramoni, Meister e Moreo.

    PISA (3-4-2-1): Scuffett; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Meister; Moreo. All. Gilardino.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Ahanor e Scalvini si contendono una maglia in una linea difensiva che dovrebbe essere completata da Kossounou e Hien. A sinistra Bernasconi in leggero vantaggio su Zalewski, mentre in attacco uno tra Scamacca e Krstovic agirà da prima punta supportato da De Ketelaere e Sulemana (in ballottaggio con Pasalic). 

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI PISA

    SQUALIFICATI

    • Caracciolo

    INDISPONIBILI

    • Albiol
    • Akinsanmiro
    • Cuadrado
    • Lusuardi
    • Nzola
    • Stengs
    • Vural

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Bakker
    • Bellanova
    • Lookman
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Atalanta crest
Atalanta
ATA
0