Probabili formazioni Pisa-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Moreo, Meister, Scamacca e Krstovic

Gilardino non potrà contare sullo squalificato Caracciolo, la linea difensiva davanti a Scuffet dovrebbe dunque essere composta da Calabresi, Canestrelli ed uno tra Bonfanti e Coppola. Touré e Angori agiranno sugli esterni, mentre in mediana è testa a testa tra Marin e Leris per una maglia da titolare. In avanti spazio a Tramoni, Meister e Moreo.

PISA (3-4-2-1): Scuffett; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Meister; Moreo. All. Gilardino.