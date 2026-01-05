Probabili formazioni Parma-Inter, turnover per Chivu? I titolari e le ultime su Esposito, Thuram, Britschgi e Sorensen

Il match del Tardini tra Parma e Inter non è tra le gare disponibili gratis e in chiaro per tutti.

Parma-Inter si può guardare in diretta tv sia su DAZN, sia su Sky, Sky Go e NOW.

I canali per vedere la sfida dell'Inter sono in particolare Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.