Luis Henrique InterGetty
Francesco Schirru

Probabili formazioni Parma-Inter, turnover per Chivu? I titolari e le ultime su Esposito, Thuram, Britschgi e Sorensen

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna, l'Inter di Chivu fa visita al Parma nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A. Negli ospiti ancora out il portiere Suzuki.

Dopo diversi precedenti negativi, l'Inter è riuscita a battere il Bologna nell'ultimo turno di Serie A, allontanando il tabù contro i rossobllù. In fiducia, la squadra di Chivu fa visita al Parma di Cuesta per l'ultimo match del girone d'andata, nonostante ci sia ancora una sfida da recuperare in virtù del rinvio per la Supercoppa Italiana.

Per l'occasione entrambe le squadre cambieranno alcuni uomini rispetto al'ultima uscita, con un mini turnover dopo il pari del Parma contro il Sassuolo e il successo dell'Inter contro il Bologna di Italiano. 

Nell'Inter Bonny e Darmian recuperano per la panchina, mentre il Parma non può ancora contare sul portiere titolare Suzuki, fermo e ai box per altre settimane.

  • IL TURNOVER DELL'INTER A PARMA

    Vista la gara di Parma ravvicinata, a pochi giorni dal convincente successo ottenuto contro il Bologna, Chivu inserirà alcuni cambi rispetto all'ultimo match.

    Pio Esposito è in rampa di lancio per giocare al fianco di Lautaro, con Thuram in panchina. Allo stesso modo dentro anche Sucic, mentre sulla fascia ci sarà la conferma di Luis Henrique.

    Il Parma ha lasciato in panchina Britschgi nell'ultimo match così da proporlo titolare contro l'Inter, in campo anche Sorensen come esterno d'attacco.

  • PARMA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez

  • DIFFIDATI E INFORTUNATI

    PARMA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    DIFFIDATI:

    -

    INFORTUNATI:

    Frigan - Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro - Rientro febbraio-marzo

    Ndiaye - Pubalgia - Da valutare

    Suzuki - Frattura del terzo dito della mano e dello scafoide - Rientro marzo 

    INTER

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    DIFFIDATI:

    -

    INFORTUNATI:

    Bonny - Leggera distorsione del ginocchio sinistro - Da valutare

    Darmian - Problema al polpaccio - Rientro metà gennaio

    Di Gennaro - Frattura dello scafoide - Da valutare

    Diouf - Affaticamento muscolare - Da valutare

    Dumfries - Operato alla caviglia - Rientro inizio marzo

    Palacios - Problema muscolare - Rientro fine gennaio

  • DOVE VEDERE PARMA-INTER

    Il match del Tardini tra Parma e Inter non è tra le gare disponibili gratis e in chiaro per tutti.

    Parma-Inter si può guardare in diretta tv sia su DAZN, sia su Sky, Sky Go e NOW.

    I canali per vedere la sfida dell'Inter sono in particolare Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, ovvero i numeri 201, 202, 213 e 251.

