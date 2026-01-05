Probabili formazioni Parma-Inter, turnover per Chivu? I titolari e le ultime su Esposito, Thuram, Britschgi e Sorensen

Dopo diversi precedenti negativi, l'Inter è riuscita a battere il Bologna nell'ultimo turno di Serie A, allontanando il tabù contro i rossobllù. In fiducia, la squadra di Chivu fa visita al Parma di Cuesta per l'ultimo match del girone d'andata, nonostante ci sia ancora una sfida da recuperare in virtù del rinvio per la Supercoppa Italiana.
Per l'occasione entrambe le squadre cambieranno alcuni uomini rispetto al'ultima uscita, con un mini turnover dopo il pari del Parma contro il Sassuolo e il successo dell'Inter contro il Bologna di Italiano.
Nell'Inter Bonny e Darmian recuperano per la panchina, mentre il Parma non può ancora contare sul portiere titolare Suzuki, fermo e ai box per altre settimane.