Probabili formazioni Parma-Cagliari, Suzuki di nuovo titolare? Le ultime, chi gioca al posto di Mina

Il 27esimo turno di Serie A si apre a Parma, dove i gialloblù di Cuesta affrontano il Cagliari di Pisacane. Due allenatori giovani che hanno giocato un'ottima Serie A fin qui e che al Tardini proveranno ad avvicinare la virtuale salvezza, anche senza arrivare a quella quota 40 che da diversi anni è oramai sin troppo per rimanere nella massima serie.

Separate da tre punti, con il Parma a 32 e il Cagliari a 29, le due squadre scendono in campo aprendo la nuova giornata di campionato: i gialloblù sono reduci dalla sorprendente vittorie esterna contro il Milan, mentre i rossoblù non sono andati oltre il pareggio contro la Lazio.

Cuesta ritrova Circati, mentre Pisacane può nuovamente fare affidamento su Folorunsho. Out per squalifica, invece, Mina.