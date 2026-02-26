Goal.com
Parma Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Parma-Cagliari, Suzuki di nuovo titolare? Le ultime, chi gioca al posto di Mina

Parma e Cagliari a confronto nella prima partita del nuovo turno di Serie A: i gialloblù ritrovano Circati, per il team sardo riecco Folorunsho.

Il 27esimo turno di Serie A si apre a Parma, dove i gialloblù di Cuesta affrontano il Cagliari di Pisacane. Due allenatori giovani che hanno giocato un'ottima Serie A fin qui e che al Tardini proveranno ad avvicinare la virtuale salvezza, anche senza arrivare a quella quota 40 che da diversi anni è oramai sin troppo per rimanere nella massima serie.

Separate da tre punti, con il Parma a 32 e il Cagliari a 29, le due squadre scendono in campo aprendo la nuova giornata di campionato: i gialloblù sono reduci dalla sorprendente vittorie esterna contro il Milan, mentre i rossoblù non sono andati oltre il pareggio contro la Lazio.

Cuesta ritrova Circati, mentre Pisacane può nuovamente fare affidamento su Folorunsho. Out per squalifica, invece, Mina.

  • LE PAROLE DI CUESTA E PISACANE

    Cuesta su Corvi e Suzuki:

    "Decideremo in base a ciò che penso sia giusto per approcciarci a vincere la partita. Come si reinserirà? Lo vedremo col tempo. Adesso è riuscito a essere per la prima settimana col gruppo. Valuteremo".

    Suzuki su Frigan:

     "È ancora in un percorso individualizzato, sta reintegrandosi nel gruppo ma deve ancora lavorare"

    Pisacane sul recupero di Folorunsho:

    "L’abbiamo perso il 21 dicembre con il Pisa ed è stato due mesi abbondanti fuori e non è in grado di partire dall’inizio ma questo è fisiologico, ma ci può dare una mano e può essere un’arma a gara in corso"

    Pisacane sul sostituto di Mina:

    "In difesa ho più soluzioni, Rodriguez può essere una soluzione. 4-4-2? Può essere un’alternativa al piano gara di domani la soluzione adottata dopo l’infortunio di Mazzitelli”

  • PARMA-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PARMA

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

    Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Almqvist, Frigan, Ndiaye 

    Ballottaggi: Valenti 55%-Troilo 45%, Sorensen 55%-Ordonez 45%

  • PARMA-CAGLIARI, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL CAGLIARI

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane

    Squalificati: Mina | Indisponibili: Belotti, Borrelli, Felici, Gaetano, Deiola, Mazzitelli 

    Ballottaggi: Ze Pedro 55%-Dossena, Obert 55%-Idrissi 45%

  • DOVE VEDERE PARMA-CAGLIARI IN TV

    Parma-Cagliari non è tra le partite in co-esclusiva con Sky e NOW per questo turno di campionato.

    Alle 20:45 di venerdì 27 febbraio, la partita tra Cagliari e Parma si può guardare in esclusiva su DAZN, tramite app e sito ufficiale, con la possibilità di seguirla su Sky solamente qualora si sia stata attivata Zona DAZN.

    In questo modo, infatti, la sfida tra Parma e Cagliari è disponibile attraverso il canale numero 214, ovvero DAZN 1.

0