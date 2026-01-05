Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban

Reduce da due vittorie di fila e il successo in Supercoppa Italiana, il Napoli di Conte torna al Maradona per il 19esimo e ultimo turno del girone d'andata. Un match importante per chiudere al meglio la prima fase del campionato, contro un Verona fanalino di coda ma comunque reduce da due vittorie negli ultimi tre turni. Insomma, un match da non sottovalutare.
Il Napoli non potrà contare sul trascinatore della Supercoppa e degli ultimi mesi, ovvero quel David Neres uscito dal campo nella sfida contro la Lazio e costretto ai box come Lukaku, che come noto non potrà essere in campo ancora per qualche settimana.
Dall'altra parte mister Zanetti ha invece a disposizione l'intera squadra con cui costruire l'undici anti-Napoli, eccezion fatta per quel Suslov comunque fermo da tempo in seguito alla rottura del crociato.