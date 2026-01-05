Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lang 2-1Getty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban

Il Napoli di Conte vuole continuare la sua striscia positiva delle ultime settimane, che lo ha portato a vincere anche la Supercoppa Italiana. Non ci sarà David Neres, al pari di Lukaku.

Pubblicità

Reduce da due vittorie di fila e il successo in Supercoppa Italiana, il Napoli di Conte torna al Maradona per il 19esimo e ultimo turno del girone d'andata. Un match importante per chiudere al meglio la prima fase del campionato, contro un Verona fanalino di coda ma comunque reduce da due vittorie negli ultimi tre turni. Insomma, un match da non sottovalutare.

Il Napoli non potrà contare sul trascinatore della Supercoppa e degli ultimi mesi, ovvero quel David Neres uscito dal campo nella sfida contro la Lazio e costretto ai box come Lukaku, che come noto non potrà essere in campo ancora per qualche settimana.

Dall'altra parte mister Zanetti ha invece a disposizione l'intera squadra con cui costruire l'undici anti-Napoli, eccezion fatta per quel Suslov comunque fermo da tempo in seguito alla rottura del crociato.

  • CHI SOSTITUISCE NERES NEL NAPOLI?

    Lang gioca Napoli-Verona al posto di David Neres. L'esterno belga ha una grande occasione di dimostrare nuovamente le sue qualità da titolare, così da provare ad ottenere fiducia e quella continuità che è sempre mancata dal suo arrivo in città.

    Autore di un solo goal, arrivato nel 3-1 contro l'Atalanta, Lang è spesso partito dal primo minuto nell'ultimo periodo, ma non ha mai dato quel qualcosa in più per far svoltare le partite del Napoli.

    Contro il fanalino di coda Verona, Lang non può sbagliare: deve essere decisivo.

    • Pubblicità

  • NAPOLI-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte

    VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Gagliardini, Serdar, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIFFIDATI E INFORTUNATI

    NAPOLI

    SQUALIFICATI:

    Mazzocchi - 1 giornata - Salta Verona (19ª)

    DIFFIDATI:

    Juan Jesus

    INFORTUNATI

    Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro metà gennaio

    Beukema - Infrazione al piede - Rientro inizio gennaio

    De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 

    Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro fine gennaio

    Lukaku - Lesione del retto femorale - Rientro fine gennaio

    Neres - Trauma distorsivo alla caviglia - Da valutare

    VERONA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    DIFFIDATI:

    Akpa-Akpro, Nunez

    INFORTUNATI:

    Suslov - Rottura del crociato - Rientro febbraio 2026

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • DOVE VEDERE NAPOLI-VERONA

    Napoli-Verona si può guardare in diretta tv e streaming su DAZN, che trasmette l'evento in diretta nella serata di mercoledì 7 gennaio.

    Di scena alle ore 18:30, la partita tra Napoli e Verona è disponibile tramite l'app e il sito di DAZN, nonchè su Sky al canale 214 per chi ha sottoscritto il servizio zona DAZN.

    Il match del Maradona non è tra le gare disponibili gratis e in chiaro per tutti.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0