Probabili formazioni Napoli-Verona, chi gioca al posto di Neres? I titolari e le ultime su Lang, Mosquera e Orban

Napoli-Verona si può guardare in diretta tv e streaming su DAZN, che trasmette l'evento in diretta nella serata di mercoledì 7 gennaio.

Di scena alle ore 18:30, la partita tra Napoli e Verona è disponibile tramite l'app e il sito di DAZN, nonchè su Sky al canale 214 per chi ha sottoscritto il servizio zona DAZN.

Il match del Maradona non è tra le gare disponibili gratis e in chiaro per tutti.