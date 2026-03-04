Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Scott McTominay Inter Napoli 2025-2026Getty Images
Francesco Schirru

Probabili formazioni Napoli-Torino, Anguissa c'è? Le ultime su McTominay, Aboukhal, De Bruyne e chi gioca

Venerdì 6 marzo comincia la nuova giornata di Serie A, il Napoli di Conte ospita il Torino di D'Aversa. Dopo tanto tempo si rivede Anguissa tra i partenopei.

Pubblicità

Il Napoli ritrova Anguissa per la corsa alla Champions League. Il match contro il Torino segna il recupero del centrocampista camerunense, fondamentale per la squadra di Conte e a lungo fuori. Fuori alla pari di McTominay e De Bruyne, anch'essi pronti a riprendersi la squadra azzurra in un match in cui non ci sarà l'altro titolarissimo del reparto, ovvero Lobotka.

Il Torino, ospite al Maradona, ha ottenuto un successo essenziale nell'ultima giornata di campionato e ora punta a chiudere il prima possibile il discorso salvezza, con alcuni dubbi sui titolari e il ritorno di Ilkhan in seguito alla squalifica scontata nell'ultimo turno di Serie A.

Napoli-Torino apre il 28esimo turno come anticipo del venerdì, di scena il 6 marzo.

  • LE ULTIME SU NAPOLI-TORINO

    Il momento di Anguissa e McTominay è arrivato? Quello del centrocampista camerunense sì, sarà tra i convocati per la partita contro il Torino dopo diversi mesi dall'infortunio.

    Ancora da valutare invece McTominay e De Bruyne, gli altri due pezzi del centrocampo a cui Conte k.o: nel caso del belga, l'infortunio è arrivato all'inizio dell'annata, privando il Napoli di uno dei giocatori più importanti dell'ultimo decennio.

    D'Aversa deve valutare Aboukhal, mentre Iklhan è nuovamente pronto a giocare dopo la squalifica.

    • Pubblicità

  • NAPOLI-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund. All. Conte

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka 

    Ballottaggi: Meret 55%-Milinkovic 45%, Spinazzola 55%-Gutierrez 45%, Alisson Santos 55%-Giovane 45%

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NAPOLI-TORINO, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

    TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D’Aversa

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Aboukhal 

    Ballottaggi: Ebosse 55%-Marianucci 45%, Gineitis 55%-Casadei 45%, Prati 55%-Ilkhan 45%, Zapata 55%-Kulenovic 45%

  • DOVE VEDERE NAPOLI-TORINO IN TV

    Come tutte le partite del venerdì, anche Napoli-Torino si può vedere in diretta tv e streaming solamente su Dazn, via app e sito ufficiale.

    Chi ha attivato zona Dazn, però, può seguire la diretta del match di venerdì anche su Sky e in particolare sul canale numero 214, ovvero Dazn 1.

    Dazn è accessibile attraverso sito ufficiale via pc, tablet e cellulare, nonchè via app in tv e attraverso ogni dispositivo mobile e non.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Torino crest
Torino
TOR
0