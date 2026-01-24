Pubblicità
Pubblicità
Vergara NapoliGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Napoli-Chelsea: chi gioca titolare e le ultime su Milinkovic-Savic, Vergara, Giovane, Hojlund, Garnacho e Joao Pedro

Le scelte di formazione di Conte e Rosenior per Napoli-Chelsea, match dell'ultima giornata della fase campionato di Champions League.

Pubblicità

Ultima spiaggia per il Napoli, costretto a vincere per evitare la prematura eliminazione dalla Champions League: gli azzurri dovranno superare l'ostacolo Chelsea per conquistare il traguardo dei playoff.

Appena otto i punti dei partenopei, venticinquesimi e al momento fuori dalla coppa continentale più prestigiosa; londinesi che invece sono certi quantomeno dei playoff e sperano di volare direttamente agli ottavi dall'alto dei loro tredici punti.

Di seguito le scelte di formazione di Conte e Rosenior per Napoli-Chelsea, in programma mercoledì sera alle 21:00 nello scenario del 'Maradona'.

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Scelte come sempre obbligate per Conte: da valutare le condizioni di Milinkovic-Savic, in caso di forfait spazio per Meret. Buongiorno al centro del terzetto difensivo, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. Trequarti col giovane Vergara ed Elmas a sostegno di Hojlund. Indisponibile il nuovo acquisto Giovane, ovviamente assente dalla lista europea.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA

    Non al meglio Jorgensen: tra i pali gioca Sanchez. Cucurella terzino sinistro, James e Caicedo a far legna in mezzo al campo. Il riferimento del reparto avanzato dovrebbe essere Joao Pedro, favorito su Delap.

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Fernandez, Garnacho; Joao Pedro. All. Rosenior.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE NAPOLI-CHELSEA IN TV E STREAMING

    Napoli-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

    Da browser basterà collegarsi sul sito ufficiale e accedervi inserendo le credenziali del proprio abbonamento Prime.

    Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI NAPOLI

    DIFFIDATI

    • Rrahmani

    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI CHELSEA

    DIFFIDATI

    • Fernandez
    • Santos

    SQUALIFICATI

    Nessuno

Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0