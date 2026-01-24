Ultima spiaggia per il Napoli, costretto a vincere per evitare la prematura eliminazione dalla Champions League: gli azzurri dovranno superare l'ostacolo Chelsea per conquistare il traguardo dei playoff.

Appena otto i punti dei partenopei, venticinquesimi e al momento fuori dalla coppa continentale più prestigiosa; londinesi che invece sono certi quantomeno dei playoff e sperano di volare direttamente agli ottavi dall'alto dei loro tredici punti.

Di seguito le scelte di formazione di Conte e Rosenior per Napoli-Chelsea, in programma mercoledì sera alle 21:00 nello scenario del 'Maradona'.