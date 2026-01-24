Probabili formazioni Monaco-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Balogun, Pogba, David, Miretti e Conceiçao

Ultima giornata della fase campionato di Champions League: la Juventus fa visita al Monaco allo stadio 'Louis II' di Montecarlo.

I bianconeri si sono assicurati l'approdo ai playoff grazie al successo sul Benfica e sognano addirittura di finire tra le prime otto: per riuscirci, servirà battere i prossimi avversari e sperare in una combinazione di risultati favorevoli.

I monegaschi, invece, rischiano seriamente l'eliminazione: il k.o. per 6-1 rimediato a Madrid contro il Real ha inguaiato Balogun e compagni, riducendo a un solo punto il vantaggio sulla zona 'calda'.

Tutto ciò che serve sapere su Monaco-Juventus: dalle formazioni a come seguire l'incontro in programma il 28 gennaio in diretta tv e streaming.