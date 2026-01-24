Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Conceicao JuventusGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Monaco-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Balogun, Pogba, David, Miretti e Conceiçao

Juventus di scena sul campo del Monaco nell'ultima giornata della League Phase di Champions League: le scelte di formazione di Pocognoli e Spalletti.

Pubblicità

Ultima giornata della fase campionato di Champions League: la Juventus fa visita al Monaco allo stadio 'Louis II' di Montecarlo.

I bianconeri si sono assicurati l'approdo ai playoff grazie al successo sul Benfica e sognano addirittura di finire tra le prime otto: per riuscirci, servirà battere i prossimi avversari e sperare in una combinazione di risultati favorevoli.

I monegaschi, invece, rischiano seriamente l'eliminazione: il k.o. per 6-1 rimediato a Madrid contro il Real ha inguaiato Balogun e compagni, riducendo a un solo punto il vantaggio sulla zona 'calda'.

Tutto ciò che serve sapere su Monaco-Juventus: dalle formazioni a come seguire l'incontro in programma il 28 gennaio in diretta tv e streaming.

  • PROBABILE FORMAZIONE MONACO

    Non ci sarà il grande ex Pogba, alle prese con un infortunio: spazio per un altro ex bianconero come Zakaria in zona mediana. Akliouche, Golovin e Ansu Fati sulla linea dei trequartisti alle spalle della punta Balogun.

    MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Miretti potrebbe accomodarsi in panchina: McKennie al centro della trequarti, con Conceiçao e Yildiz sulle corsie laterali. David favorito su Openda per agire da riferimento offensivo. Possibile esclusione per Koopmeiners.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE MONACO-JUVENTUS IN TV E STREAMING

    Monaco-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 252).

    Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

    Per gli abbonati è disponibile Sky Go, il servizio streaming a loro dedicato; l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' di NOW.

    Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI MONACO

    DIFFIDATI

    • Salisu
    • Golovin

    SQUALIFICATI

    Nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DIFFIDATI E SQUALIFICATI JUVENTUS

    DIFFIDATI

    • Cabal
    • Cambiaso
    • Kelly
    • Locatelli

    SQUALIFICATI

    Nessuno

Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
0